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印 정부경제고문 "인도, 이란 전쟁 여파에 성장률 목표치 달성 난망"

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나게스와란 "7.0~7.4% 성장률 목표치, 상당한 하방 위험 직면"
수입 가격 상승분 최종 소비자에게 전가, 수요 감소하며 경제 성장에 부정적 영향

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 이란 전쟁으로 인한 에너지 비용 상승과 공급망 차질이 인도의 경제 전망을 어둡게 하고 있다. 내일부터 시작되는 차기 회계연도(2026년 4월~2027년 3월, FY27) 성장률 목표치 달성이 어려울 수 있다는 지적이 나왔다.

30일 CNBC 방송에 따르면, 아난타 나게스와란 인도 정부 수석 경제고문은 전날 발표한 보고서에서 FY27 성장률 전망치인 7.0~7.4%가 "상당한 하방 위험"에 직면해 있다고 경고했다.

나게스와란은 "차기 회계연도에 무역 적자가 크게 증가하고 이는 경상수지 적자 확대로 이어질 것"이라며 "(경제 상황을) 감당 가능한 수준으로 유지하기 위해서는 정부의 재정적 흡수 역할과 가계 및 기업의 고통 분담이 필요할 것"이라고 지적했다.

그는 이어 수입 가격 상승분이 최종 소비자에게 전가되면 결국 소비 수요 자체가 줄어들고, 수요 증가세가 둔화되면 경제 성장이 더 정체될 것이라고 덧붙였다.

인도 루피화 [사진=로이터 뉴스핌]

지난달 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 분쟁 여파로 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되고, 이로 인해 글로벌 에너지 및 운송 비용이 상승하면서 각국에 부담을 주고 있다.

인도 정부는 지금까지 치솟는 에너지 비용이 소비자에게 전가되지 않도록 노력해 왔다. 이달 26일에는 이란 전쟁으로 인한 세계 에너지 공급 차질 속에 주유소 가격이 오르는 것을 막기 위해 국내 소비용 휘발유와 경유에 대한 중앙 소비세를 리터당 10루피(약 163원)씩 인하했다.

인도 정부는 또한 디젤 및 항공기 연료(ATF)에 대한 관세를 인상했다. 이와 관련, 시타라만 장관은 27일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "국내 소비를 위한 해당 제품의 충분한 공급을 보장하기 위한 것"이라며 "이 조치는 소비자를 가격 상승으로부터 보호할 것"이라고 밝혔다.

인도는 세계 3위의 원유 수입국이자 2위의 LPG 수입국으로, 인도 원유 수입량의 약 40%, LPG 수입량의 약 83%가 호르무즈 해협을 통하고 있다.

인도 재무부의 월간 보고서에 따르면, 원유와 LPG의 대체 공급원은 있지만 공급 지연과 높은 비용이 수반된다. 특히 LPG의 경우 거의 대부분이 분쟁 지역에서 생산되는 데다 인도 국내 정제 시설의 생산량이 매우 적어 대체가 훨씬 어렵다고 재무부는 덧붙였다.

이는 인도 가계의 취사용 연료 물가에 직접적인 타격을 줄 수 있는 대목이다. 인도 서민 경제의 필수재인 취사용 LPG 가격이 급등할 경우, 실질 구매력 감소와 더불어 민생 경제 전반의 체감 경기를 급격히 악화시킬 수 있다는 우려가 나온다.

나게스와란은 "물가 상승으로 인해 수요가 둔화된다면 중앙은행(RBI)은 인플레이션 영향을 공급 충격으로 간주할 가능성이 높다"고 지적했다.

RBI가 내달 8일 최신 통화 정책 결정을 발표할 예정인 가운데, 이번 물가 상승을 '전쟁으로 인한 일시적 공급 문제'로 판단하면서, 경제 성장 지원을 위해 금리 인상을 자제할 수도 있다는 의미다.

[아메다바드 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국·이스라엘과 이란 간의 충돌로 인한 공급 차질 속에, 2026년 3월 12일 인도 아마다바드의 한 가스 대리점 밖에서 시민들이 빈 LPG 가스통을 들고 줄을 서 있다. 2026.03.18 hongwoori84@newspim.com

한편, 이란 전쟁으로 인한 경기 침체 영향을 확인할 수 있는 정부 공식 데이터는 아직 발표 전이다. 다만, 민간 부문의 고빈도 데이터는 이미 경기 상황이 낙관적이지 않음을 반영한다고 CNBC는 짚었다.

인도의 지난달 HSBC 종합 구매관리자지수(PMI) 잠정치는 56.5로 집계됐다. 이는 2월의 58.9에서 둔화한 것이자 로이터 설문 조사 예상치인 59를 하회한 것으로, 2022년 10월 이후 약 41개월 만에 최저치다.

S&P 글로벌이 집계하는 HSBC 종합 PMI는 제조업과 서비스업을 합친 전체 민간 경기를 반영한다. 약 800개(제조업 400개, 서비스업 400개) 인도 현지 기업의 구매 담당자들을 조사 대상으로 하며, PMI가 50을 기준으로 그 이상이면 경기가 확장 국면에, 이하면 경기가 수축 국면에 있음을 의미한다.

S&P 글로벌에 따르면, 조사에 참여한 기업들은 중동 전쟁, 불안정한 시장 상황, 인플레이션 압력이 성장을 저해했다며, 특히 비용 인플레이션은 거의 4년 만에 최고 수준에 근접했다고 지적했다.

hongwoori84@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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