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尹 '이종섭 호주대사 임명' 재판 시작…"범인도피 아냐" 혐의 전면 부인

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尹 "호주대사 임명은 통상적 인사…도피 주장 사실과 달라"
조태용·박성재·심우정 등 피고인들 "공모·위법 지시 없었다"
특검 "수사 회피 목적 임명" vs 尹 측 "대통령 인사권 행사"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사 대상이던 이종섭 전 국방부 장관을 호주로 도피시킨 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 재판이 본격화됐다. 윤 전 대통령과 함께 기소된 피고인들은 공소사실을 전면 부인했다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 31일 오후 직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령 등의 첫 공판기일을 진행했다.

이날 법정에는 윤 전 대통령을 비롯해 조태용 전 국가정보원장(당시 국가안보실장), 장호진 전 국가안보실장, 이시원 전 대통령비서실 공직기강비서관, 박성재 전 법무부 장관, 심우정 전 검찰총장 등이 함께 출석했다. 

고위공직자범죄수사처(공수처) 수사 대상이던 이종섭 전 국방부 장관을 호주로 도피시킨 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에 대한 재판이 본격 시작된 가운데, 윤 전 대통령과 피고인들이 공소 사실을 전면 부인했다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 尹 "호주 대사 임명은 정상 인사…도피 목적 아냐"

윤 전 대통령 측 변호인은 공소사실을 전면 부인하며 "특검은 이종섭 전 장관의 호주 대사 임명이 수사를 차단하기 위한 도피라고 주장하지만 이는 사실과 다르다"라며 "피고인은 출국 금지 사실이나 구체적인 수사 상황을 전혀 인지하지 못했다"라고 주장했다.

또 "호주 대사 임명은 전임 대사 정년 시기에 맞춘 통상적인 인사였고, 방산 협력과 안보 파트너십을 고려한 정책적 판단이었다"라며 "이를 도피라고 규정하는 것은 국익을 위한 대통령의 정당한 통치 행위를 왜곡하는 것"이라고 말했다.

이어 범인 도피 혐의와 관련해 "범인 도피는 기망 행위가 전제돼야 하는데, 이종섭은 스스로 출석해 조사받았고 언제든 귀국해 조사받겠다고 했다"라며 "이를 도피라고 규정하는 것은 억측"이라고 했다.

직권남용 혐의에 대해서도 "피고인이 출국 금지 해제를 지시했다는 증거는 전혀 없다"라며 "출국 금지 해제는 법무부가 관련 규정에 따라 심의 위원회를 통해 독립적으로 결정한 사안"이라고 강조했다.

윤 전 대통령은 재판 도중 직접 발언에 나섰다. 윤 전 대통령은 "이종섭 대사 지명자는 국방부 장관 시절 방산 수출에서 상당한 성과를 냈던 사람"이라며 "호주에서 발주하는 호위함 사업과 관련해 국방장관 출신이 대사로 가는 것이 해군 무기 체계 호환성과 인도·태평양 지역 협력 측면에서 도움이 될 수 있다고 판단해 추진된 것"이라고 말했다.

또 수사 절차와 관련해 "고발이 수사 기관에 접수돼 있다고 해서 반드시 소환해야 하는 것은 아니다"라며 "9월에 고발된 사건을 세 달 동안 한 번도 소환하지 않은 채 출국 금지를 하고 이를 연장하는 것은 정상적인 수사 절차라고 보기 어렵다"라고 주장했다. 그러면서 "검찰이라면 이런 방식의 수사는 징계 사안이 될 것"이라며 "특검의 이번 소추가 여러 측면에서 정상적인 소추인지 의문이 있다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 박성재 전 법무부 장관이 31일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 이종섭 전 국방부 장관의 '호주 도피' 사건에 대한 1차 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com

◆ 조태용·박성재·심우정 측도 "공모·위법 지시 없다"

조 전 원장 측 역시 공소사실을 전면 부인했다. 조 전 원장 측 변호인은 "피고인의 행위는 대통령의 공관장 임명 지시를 관련 부처에 전달한 직무 수행의 일환이었을 뿐"이라며 "도피 행위도 존재하지 않고 고의나 공모도 존재하지 않는다"라고 주장했다.

또 "재외 공관장 임명은 공개적이고 공시적인 행위"라며 "범인을 도피시키면서 범인이 해외로 간다는 사실을 공개적으로 알리는 것은 상식적으로도 맞지 않는다"라고 말했다.

박 전 장관 측도 직권남용 혐의를 부인하며 "출국 금지 해제 여부는 법무부 내부 규정과 심의 절차에 따라 판단되는 사안"이라며 "피고인이 위법한 지시를 하거나 공무원들에게 부당한 영향력을 행사한 사실이 없다"라고 주장했다.

심 전 총장 측 변호인도 "이종섭 전 국방부 장관의 출국 금지 해제 과정과 관련해 '연장 절차에 따라 실질 심사가 이루어졌고 적법한 절차로 해제된 것'이라며 공소사실을 전면 부인했다.

이어 "심우정의 유일한 행위는 3월 6일 퇴근 무렵 이의 신청을 장관에게 보고한 뒤 이재우로부터 전달받은 것"이라며 "의무 없는 일을 하게 했다는 사실이 없고 직권남용의 표지도 존재하지 않는다"라고 주장했다.

그러면서 "심우정은 직권남용 공모나 실행 행위가 전혀 없고 특검의 기소는 잘못된 전제에서 출발한 것"이라고 밝혔다.

이 사건은 윤 전 대통령이 2023년 9월쯤부터 법무부·외교부·국가안보실·대통령실 인사들과 공모해 수사 외압 의혹 피의자로 입건된 이 전 장관을 '도피시킬 목적'으로 주 호주 대사에 임명했다는 의혹이 핵심이다.

윤 전 대통령에게는 직권남용 권리 행사 방해, 범인 도피, 국가공무원법 위반 등 세 가지 혐의가 적용됐다.

박 전 장관과 심 전 총장에게는 직권남용권리행사방해 혐의도 적용됐다. 이들은 윤 전 대통령과 공모해 공수처가 수사 중이던 '순직 해병 수사 외압 의혹 사건' 피의자인 이 전 장관의 출국 금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는다.

또 조 전 원장과 장 전 실장에게는 윤 전 대통령과 함께 이 전 장관의 주 호주 대사 임명 절차를 진행하는 과정에서 부당한 영향력을 행사했다는 이유로 국가공무원법 위반 혐의가 적용됐다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com

pmk1459@newspim.com 

 
 

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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