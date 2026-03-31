도축·집유까지 '스마트 해썹' 확대…농식품부, 전주기 관리 구축

IoT 기반 실시간 안전관리 체계 확립

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = '스마트 해썹'이 도축장과 집유장까지 확대된다. 축산물 생산 단계부터 제조·유통까지 전 과정에 걸친 디지털 안전관리 체계가 구축될 전망이다.

농림축산식품부와 식품의약품안전처는 도축장과 집유장에도 스마트 해썹을 적용할 수 있도록 '식품 및 축산물 안전관리인증기준' 고시를 일부 개정했다고 31일 밝혔다.

스마트 해썹은 측정센서와 사물인터넷(IoT), 자동기록장치 등을 활용해 생산 과정의 중요 공정을 실시간으로 관리하는 시스템이다. 데이터 자동 기록과 모니터링을 통해 위해요소를 효과적으로 통제하고 위·변조를 방지하는 것이 특징이다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

그동안 스마트 해썹은 식품·축산물의 제조·가공 단계에만 적용됐다. 도축장과 집유장은 적용 대상에서 제외돼 생산 단계의 디지털 안전관리에는 한계가 있다는 지적이 있었다.

이번 개정으로 도축장과 집유장도 스마트 해썹 적용업소로 등록할 수 있는 근거가 마련됐다. 등록 신청 절차와 방법을 신설하고, 스마트 해썹 심벌을 사용할 수 있는 우대 조치도 포함했다.

농식품부는 생산 단계 확산을 위한 지원도 병행한다. 도축·집유업 작업장을 대상으로 스마트 해썹 시스템 구축 비용 일부를 지원하는 사업을 추진 중이며, 올해 전국 8개소에 보급할 계획이다.

해당 사업은 작업장별 시스템 자동화 구축 비용 1억원 이내에서 ▲국비 40% ▲지방비 30% ▲자부담 30% 방식으로 지원한다.

정부는 이번 제도 개편으로 생산부터 제조·유통까지 전 주기에 걸친 디지털 해썹 관리 기반이 마련될 것으로 보고 있다. 이를 통해 식품 안전성과 품질 경쟁력을 높이고 소비자 신뢰 확보에도 기여할 것으로 기대했다.

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