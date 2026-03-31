[패치노트] 어비스디아·TL·배틀그라운드·귀혼M 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = NHN은 수집형 RPG '어비스디아'에 신규 SSR 등급 캐릭터 '페이트'를 출시하고, 이를 중심으로 한 시즌 이벤트와 '어비스 인베이더' 시즌3를 새롭게 선보인다고 31일 밝혔다. 이용자들은 이날부터 4월 22일까지 진행되는 전용 픽업 계약을 통해 '페이트'를 획득할 수 있다. 시즌 이벤트 '싫어요! 하지만 좋아요!'도 4월 16일까지 진행된다. 이벤트 퀘스트를 플레이하면 전용 스토리를 감상할 수 있다. 획득한 전용 아이템으로 캐릭터 성장에 필수적인 재화를 상점에서 교환할 수 있다. 게임 이용 편의를 돕는 시스템 업데이트도 병행됐다. 4월 15일까지 '7일 출석 이벤트'를 진행한다. 이벤트 기간 동안 7일간 접속한 모든 이용자에게 풍성한 보상을 지급해 빠른 성장을 지원할 계획이다.

엔씨 TL, 신규 전장 '엘프의 공중정원' 등 콘텐츠 업데이트 [사진=엔씨소프트]

엔씨의 MMORPG 'THRONE AND LIBERTY'가 신규 전장 '엘프의 공중정원' 등 콘텐츠를 업데이트했다. 이용자는 오늘부터 ▲신규 전장 '엘프의 공중정원' ▲새로운 규칙이 적용되는 '전장 프리 시즌 2' ▲'종염의 사원', '영속의 지하 동굴' 등 신규 협력 던전 2종을 플레이할 수 있다. '엘프의 공중정원'은 최대 24명의 이용자가 팀을 이루어 전투를 펼치는 전장 콘텐츠다. 이용자는 ▲결과창과 매칭 규칙 개선 ▲역할에 따른 디버프(debuff, 약화효과) 등이 적용된 '전장 프리 시즌 2'도 즐길 수 있다. TL은 신규 협력 던전 2종을 선보였다. 이용자는 ▲악마 보스 '키마 데우스'가 등장하는 '종염의 사원' ▲야생 보스 '레퀴네아스'가 등장하는 '영속의 지하 동굴'에 도전할 수 있다. 공략에 성공하면 신규 장비 '브로치'를 획득 가능하다. ▲게임 내 콘텐츠를 수집해 능력치를 높일 수 있는 신규 '탁본집' ▲'섬광', '마력선', '광역 회복', '흡혈귀' 등 신규 추가 효과도 선보였다. 이용자는 4월 21일까지 '아크보스'와 '광성 아크보스'가 2배로 등장하는 '아크보스 대공습!' 이벤트에도 참여할 수 있다.

크래프톤의 PUBG: 배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS, 이하 배틀그라운드)가 만우절을 맞아 특별 모드 '숨바꼭질'을 운영한다. '숨바꼭질'은 전장 속 다양한 사물로 변신해 숨은 이용자와 이를 찾아내는 술래로 나뉘어 진행되는 특별 모드다. 해당 모드는 한 세션에서 총 3라운드로 진행된다. 라운드 시작 시 플레이어 투표를 통해 진영이 결정된다. 라운드 종료 시점까지 한 명이라도 생존하면 사물로 변신한 이용자 팀이 승리하며, 모든 이용자가 제거되면 술래 팀이 승리한다. 만우절 기념 특별 모드 '숨바꼭질'은 아케이드에서 플레이할 수 있다. 비켄디, 미라마, 론도 맵을 배경으로 진행된다. 해당 모드는 3월 31일 오후 4시부터 4월 8일 오전 9시까지 기간 한정으로 운영된다.

엠게임은 베트남 게임 서비스사인 'VTC 모바일'과 모바일 MMORPG '귀혼M'의 퍼블리싱 계약을 체결했다. 계약 기간은 현지 상용화 서비스 시작일로부터 3년이다. 파트너사인 VTC 모바일은 베트남 내 독점적 비즈니스 및 운영 권한을 갖는다. 파트너사인 'VTC 모바일'은 베트남 국영 기업 VTC 그룹의 자회사다. '뮤 레전드', '삼국블레이드' 등 다수의 한국 게임을 베트남 내에서 성공적으로 안착시킨 경험이 있는 퍼블리셔다. '귀혼M'은 2024년 11월 출시한 귀신과 무협이라는 독특한 동양적 소재를 2D 횡스크롤 방식의 액션과 원작의 게임성을 모바일 환경에 재현해 아시아권 유저들에게 친숙하게 다가갈 수 있는 것이 특징이다.

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