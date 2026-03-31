경기도교육청, 학교 미화원 '폭염 대비 보냉장구' 지급

학교별 산업안전보건관리비 활용... 기후 위기 따른 앞당겨진 무더위 대비

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 기후 위기로 앞당겨진 폭염에 대비해 학교 현장 미화 종사자들의 건강권을 지키기 위한 선제적인 대응에 나섰다.

'2026년 1분기 산업안전보건위원회' 심의·의결을 거쳐 관내 각급 학교 미화 종사자들에게 보냉장구를 지급한다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청은 최근 '2026년 1분기 산업안전보건위원회' 심의·의결을 거쳐 관내 각급 학교 미화 종사자들에게 보냉장구를 지급하기로 했다고 31일 밝혔다.

이번 조치는 그동안 학교 현장에서 미화 종사자용 보냉장구 구입 시 예산 항목 적용에 겪었던 혼선을 해결했다는 점에서 큰 의미가 있다.

도교육청은 이번 의결을 통해 각급 학교에 편성된 '산업안전보건관리비'를 보냉장구 구매에 적극적으로 활용할 수 있도록 공식적인 집행 근거를 확정했다. 이에 따라 각 학교는 작업 환경에 맞춰 필요한 장구를 신속히 구매해 지급할 수 있게 됐다.

매년 폭염 시작 시기가 빨라짐에 따라, 외부 노출이 잦은 미화 종사자들의 온열질환 위험이 커지고 있는 실정이다. 도교육청은 이번 보냉장구 지원이 교육 현장 근로자들의 안전사고 예방과 근무 의욕 고취에 기여할 것으로 기대하고 있다.

도교육청 관계자는 "무더위 속에서도 묵묵히 일하시는 미화 종사자들이 보다 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 실질적인 지원책을 마련했다"며 "앞으로도 현장 중심의 안전·보건 정책을 지속적으로 추진해 안전한 일터를 만들겠다"고 밝혔다.

한편 도교육청은 이번 보냉장구 지급 안내와 함께 폭염기 작업 수칙 준수 등 현장 안전 점검도 병행할 방침이다.

beignn@newspim.com