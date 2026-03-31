갤럭시아머니트리, 쿠팡 기프트카드 세븐일레븐 전국 공급

쿠팡 첫 오프라인 실물카드 출시···4월엔 쿠팡이츠도

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 갤럭시아머니트리는 쿠팡의 첫 오프라인 실물 기프트카드 사업 파트너로 참여해 전국 세븐일레븐 매장에 기프트카드를 공급한다고 31일 밝혔다. 이번 협력은 쿠팡이 온라인 중심의 서비스 구조를 넘어 오프라인 유통 채널로 확장하는 첫 사례다.

회사에 따르면 이날부터 출시되는 쿠팡 기프트카드는 전국 세븐일레븐 매장에서 구매할 수 있다. 오는 4월 8일부터는 쿠팡이츠 기프트카드도 동일 채널에서 판매될 예정이다.

갤럭시아머니트리는 구글플레이카드, 대한항공 기프트카드 등 주요 브랜드의 판매시점 활성화형 선불카드(POSA) 및 기프트카드를 발급·유통해 온 전문 사업자로 전국 약 5만여개 온·오프라인 인프라를 보유하고 있다. 국내 편의점 선불결제 1위로서 이번 쿠팡과의 협력은 오프라인 기프트카드 시장 내 입지를 한층 확대하는 계기가 됐다.

쿠팡 및 쿠팡이츠 기프트카드 이미지. [사진=갤럭시아머니트리]

특히 쿠팡 기프트카드는 수백만개의 로켓배송 상품은 물론 럭셔리 뷰티 서비스 알럭스(R.LUX), 신선식품 새벽배송 서비스 로켓프레시, 쿠팡이츠 배달 음식 등 쿠팡의 다양한 서비스에 활용할 수 있다.

갤럭시아머니트리 관계자는 "기업 간 거래(B2B) 채널을 중심으로 기프트카드 수요가 지속 확대되고 있으며, 임직원 복지 및 마케팅 프로모션 등 다양한 용도로 활용 범위도 넓어지고 있다"라며 "향후 주요 이커머스 및 유통 채널과의 협력을 확대해 기프트카드 사업 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 갤럭시아머니트리는 국내 편의점 기반 결제(CVS Pay) 1위 사업자로 전국 온·오프라인 유통 인프라를 바탕으로 기프트카드 및 선불결제 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있다.

nylee54@newspim.com