경기문화재단 경기창작캠퍼스 '2026년 등록 동호회' 공개 모집

회원의 80% 이상이 경기도민 또는 경기도 소재 대학생·직장인, 최근 2년간 5건 이상 활동 실적 갖춰야

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = (재)경기문화재단 지역문화본부 경기창작캠퍼스는 다음 달 10일까지 경기창작캠퍼스에서 활동할 '2026년 등록 동호회'를 공개 모집한다고 31일 밝혔다.

경기창작캠퍼스 생활문화센터 합주실 전경. [사진=경기문화재단]

경기창작캠퍼스는 경기도 서부권을 대표하는 생활문화 거점 공간으로, 시민 중심의 문화예술 활동을 지원하며 지역 생활문화 생태계 활성화에 기여하고 있다.

특히 지난 생활문화센터 운영 경험을 바탕으로 동호회가 보다 다양한 활동을 펼칠 수 있도록 연습실 내 드럼, 키보드, 기타 및 앰프 등 공연·연습 장비를 확충하고 공연·연습실에 방음문 설치 등 시설 개선을 통해 동호회 활동에 적합한 안정적인 연습 환경을 마련했다.

이번 동호회 모집을 통해 다양한 문화예술 동호회를 발굴·지원해 캠퍼스를 기반으로 한 지속 가능한 문화공동체 형성을 도모할 계획이다.

모집 대상은 음악·무용·미술·공예·사진·영화·연극 등 문화예술 분야에서 활동하는 시민 동호회로 경기도를 중심으로 활동하는 3인 이상의 비영리 동호회라면 신청할 수 있다.

특히 회원의 80% 이상이 경기도민 또는 경기도 소재 대학생·직장인이어야 하며, 최근 2년간 5건 이상의 활동 실적을 갖춰야 한다. 다만 전문예술인으로만 구성된 단체, 영리 또는 종교·특정 목적 중심의 동호회, 강사 중심 운영 동호회 등은 지원이 제한된다.

등록 동호회로 선정될 경우 ▲생활문화센터 내 연습실·공유공간 등 활동 공간 지원▲드럼·키보드·기타·앰프 등 연습 장비 활용 지원▲동호회 발표회 행사 참여 기회 제공▲캠퍼스 SNS·홈페이지를 통한 홍보 지원 등 실질적인 활동 혜택이 제공된다.

접수는 4월 10일 오후 6시까지 이메일로 가능하며 서류심사를 거쳐 4월 15일부터 17일 사이 개별 결과가 안내될 예정이다. 최종 선정된 동호회는 4월 20일부터 활동을 시작하게 된다.

경기창작캠퍼스 관계자는 "동호회는 시민들이 일상 속에서 문화를 만들고 나누는 중요한 시작점"이라며 "이번 모집을 통해 더 많은 시민들이 캠퍼스를 기반으로 서로 소통하고 함께 성장하는 기회를 갖길 바란다"고 전했다.

자세한 모집 내용 및 신청 방법은 경기창작캠퍼스 누리집에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 경기문화재단 지역문화본부 창작지원팀으로 하면 된다.

ssamdory75@newspim.com