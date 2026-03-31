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성남시, 중동사태 대응 비상경제대책 발표…재난 선포 건의·상품권 확대 등

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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 중동사태 관련 대외 불안에 대응해 중앙정부에 국가 재난 선포를 건의하고 성남사랑상품권 발행 확대 등 비상경제대책을 본격 추진한다고 31일 밝혔다. 

신상진 성남시장이 기자회견에서 중동사태 관련 대외 불안에 대응해 중앙정부에 국가 재난 선포를 건의하고 성남사랑상품권 발행 확대 등 비상경제대책을 발표하고 있다.[사진=성남시]

신상진 성남시장은 중동사태 대응 민생안정을 위한 비상경제 대책 기자회견을 통해 "중동 사태로 인한 서민 경제 부담을 완화하고 지방정부가 앞장서 지원에 나설 수 있도록 중앙정부가 역할을 다해주기를 바란다"며 국가 재난 선포 필요성을 강조했다. 

신 시장은 이어 "정부가 현 상황을 국가적 경제위기로 판단해 재난을 선포할 경우 관련 법률에 따라 41만 전 가구에 가구당 10만 원씩 총 410억 원 규모의 추가경정예산을 긴급 편성해 즉각 지원하겠다"고 밝혔다. 

또 성남사랑상품권 발행 규모를 기존 월 250억 원에서 300억 원으로 확대와 할인율을 8%에서 10%로 상향하고 1인당 구매 한도를 월 30만 원에서 50만 원으로 늘려 소비 진작과 지역 내 자금 순환을 유도하겠다고 덧붙였다. 

성남시는 지난 13일부터 비상경제대응 전담조직을 운영하고 있으며 지난 30일에는 전 실·국과 산하기관이 참여한 비상경제 대책 긴급회의를 개최해 국제유가 및 환율 동향, 지역 물가 상황, 기업과 소상공인 피해 가능성 등을 종합 점검하고 분야별 대응 방안을 마련했다. 

이에 시는 소상공인을 위해 하반기 예정이던 특례보증 12억 원을 4월 중 조기 집행하고 5억 원을 추가 편성해 보증 규모를 총 50억원으로 확대하는 등 금융지원을 강화한다. 

또 지난 2020년 코로나19 당시 시행했던 공유재산 임대료 및 관리비 60% 감면 정책을 공설시장 입점 소상공인 1100여 명을 대상으로 오는 2026년까지 유지하고 83개소 5100여명 규모의 민간 전통시장 및 골목상권 상인을 위한 추가 지원 방안도 검토한다. 

이와함께 매장 경영환경 개선과 안전·위생 강화, 친환경 점포 전환 등을 지원하는 소상공인 희망팩 사업을 기존 2억8000만 원에서 4억5500만 원으로 확대해 경영 안정 지원을 강화한다. 

아울러 기업지원 관련 중동 위기 대응 특별경영자금을 통해 피해 기업에 업체당 최대 5억원을 지원하고 2.0%포인트(p)이차보전을 적용해 금융비용 부담을 완화하고 1년 거치 후 4년 분할상환 조건을 적용해 상환 부담을 줄이며 국제물류비 지원 대상 기준을 전년도 수출액 3000만 달러 이하 기업으로 확대해 기업당 최대 120만 원을 지원하는 한편 수출보험료도 기업당 최대 100만 원까지 지원해 수출 리스크 대응을 강화할 계획이다. 

또 주유소 가격 동향을 상시 점검하고 가짜 석유 유통 및 가격 표시 위반에 대한 현장 점검을 강화하며 화물자동차 약 6000대에 대한 유가연동보조금 지급 비율을 50%에서 70%로 상향해 운수업계 부담을 완화하는 등 에너지와 생활물가 안정 관리에도 집중한다. 

이외에 현장 중심 대응을 위해 소상공인과 기업인의 의견을 수시로 청취하고 중동 수출지원 관련 유관기관 간담회를 통해 피해 상황을 지속 점검하고 시민 안전과 취약계층 보호를 위해 재난안전 대응체계를 점검하고 임금체불 등 사각지대 발생을 예방할 계획이다. 

신상진 성남시장은 "중동 지역 긴장이 장기화될 경우 그 영향이 지역경제 전반으로 확산될 수 있는 만큼 물가와 에너지, 기업 상황을 면밀히 관리해 시민과 기업의 피해를 최소화하는 데 모든 역량을 집중하겠다"며 "에너지 위기는 행정의 노력만으로 해결하기 어려운 만큼 시민 여러분의 절약 실천이 중요하다"고 말했다. 

이어 신 시장은 "종량제봉투 물량을 최소 6개월분 확보하고 있으며 추가로 183만 장을 확보할 계획으로 필요 시 일반 봉투를 통한 배출 등 대응 방안도 마련하겠다"며 "시민 여러분께서는 과도한 불안이나 사재기는 자제하고 평소와 같은 일상을 유지해 주시기를 바란다"고 말했다. 

observer0021@gmail.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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