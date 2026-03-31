금산군보건소, 청소년 월경곤란증 한의약 치료 지원

[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군보건소는 다음달 1일부터 청소년 월경곤란증 한의약 치료 지원사업 대상자를 모집한다고 31일 밝혔다.

이번 사업은 생리통, 생리불순 등 월경곤란증을 겪는 지역 청소년의 건강 증진을 위해 추진되며 지원 대상은 관내 중고교 여학생 및 학교 밖 청소년 여학생 15명이다.

금산군청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

선정된 대상자에게는 한의원에서 시행하는 침, 뜸, 부항 등 한방 치료와 한방 물리요법, 한약 처방 등 급여·비급여 진료비를 포함해 1인당 최대 50만 원까지 지원한다.

지원 대상은 2026년 1월 1일 이후 금산군에 주소를 둔 여성 청소년으로 2026년 기준 중위소득 100% 이하 가구를 우선 선정하고 인원이 차지 않을 경우 기타 희망자도 대상자로 선정한다.

사업에 참여하기 위해서는 월경곤란증 한방 치료에 대해 학생과 보호자가 모두 동의해야 한다.

치료 기간은 기본 3개월이며 치료 효과에 따라 지원 한도 내에서 기간 연장이 가능하다. 효과적인 치료를 위해 월 2회 이상 총 6회 이상의 의료기관 방문 치료가 권장된다.

사업 참여를 희망하는 청소년과 보호자는 금산군 홈페이지에 게시된 신청서 및 구비서류를 준비해 보건소 건강증진팀에 방문해 제출하면 된다.

gyun507@newspim.com