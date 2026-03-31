스트레이키즈 '칙칙붐', 뮤비 조회수 2억뷰 돌파…통산 8번째

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 스트레이 키즈가 '칙칙붐(Chk Chk Boom)' 뮤직비디오로 통산 여덟 번째 2억 뷰 기록을 탄생시켰다.

31일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 스트레이 키즈가 지난 2024년 7월 19일 발매한 미니 앨범 '에이트(ATE)'의 타이틀곡 '칙칙붐' 뮤직비디오는 이날 오전 유튜브 조회 수 2억 회를 돌파했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 스트레이키즈의 '칙칙붐' 뮤직비디오 조회수가 2억뷰를 돌파했다. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.03.31 alice09@newspim.com

이로써 스트레이 키즈는 '신(神)메뉴', '백 도어(Back Door)', '소리꾼', '매니악(MANIAC)', '특', '락 (樂)', '케이스(CASE) 143'에 이어 '칙칙붐'까지 총 8편의 뮤직비디오를 2억 뷰 반열에 올렸다.

그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한이 작사, 작곡한 '칙칙붐'은 원하는 목표를 명확히 조준하는 자신감을 담은 곡이다. 스트레이 키즈만의 방식으로 해석한 라틴 스타일의 힙합 리듬 위 중독성 강한 루프, 독특한 탑라인과 가사가 특징이다.

화려한 영상미와 파워풀한 퍼포먼스가 돋보이는 뮤직비디오는 할리우드 배우 라이언 레이놀즈와 휴 잭맨이 등장해 보는 즐거움을 더한다.

스트레이 키즈는 3월 25일 데뷔 8주년을 맞이해 스테이(팬덤명)를 위한 신곡 '별, 빛 (STAY)' 발표했다. 멤버 한과 승민이 작사, 작곡에 직접 참여했고 서로가 함께하기에 가능한 내일의 희망을 '우주'와 '별'에 빗대어 표현했다.

이들은 지난 28일과 29일에는 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 '스테이 인 아워 리틀 하우스(STAY in Our Little House)'의 포문을 열었다. 해당 팬미팅은 오는 4월 4일과 5일까지 총 4회에 걸쳐 진행된다.

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