中东局势紧张升级 韩元汇率17年来首破1530关口

纽斯频通讯社首尔3月31日电 随着中东军事冲突陷入长期化，韩元兑美元汇率时隔17年盘中突破1530韩元关口。

在31日的首尔外汇市场，韩元兑美元汇率以1519韩元开盘，较前日上涨4.2韩元，随后突破1530韩元。【图片=纽斯频通讯社】

在31日的首尔外汇市场，韩元兑美元汇率以1519韩元开盘，较前日上涨4.2韩元，随后突破1530韩元。

继前一日夜盘交易破1520韩元后，正式交易时段进一步突破1530韩元。

美国与伊朗之间的军事紧张局势未能缓解，油价和汇率持续走高。尽管美国总统特朗普表示正与伊朗进行谈判，但伊朗方面予以否认。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社