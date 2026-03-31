의령군, 농촌공간정비 신규 2개 지구 선정…의령읍 대산지구·용덕면 가미지구

대산지구 철거 및 경관 개선 추진

가미지구 신규 인구 유입 기반 마련

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군은 농림축산식품부 주관 '2026년 농촌공간정비사업'에 의령읍 대산지구와 용덕면 가미지구 등 2개 지구가 최종 선정됐다고 31일 밝혔다.

경남 의령군 의령읍 대산 지구[사진=의령군] 2026.03.31

두 곳은 지난해 농촌협약 공모사업 예비대상지로 선정된 지역이다.

농촌공간정비사업은 난개발된 농촌 주거지와 노후시설을 정비해 쾌적한 정주환경을 조성하는 국비 지원 사업이다. 이번 사업에는 총 123억 원(대산지구 72억 원, 가미지구 51억 원)이 투입되며 2026년부터 2030년까지 5년간 추진된다.

대산지구는 폐축사 3곳과 빈집 1곳을 철거하고 마을이음공간, 공동주차장, 생태공간 등을 조성할 예정이다. 인근 의령 친환경골프장과의 접근성이 높아 외부 방문객이 잦지만 오랫동안 방치된 축사로 인해 미관 저해 문제가 제기돼 왔다.

군은 이번 사업을 통해 지역 경관 개선과 이미지 제고 효과를 기대하고 있다.

용덕면 가미지구는 축사 4곳과 빈집 2곳을 정비하고 공동이용시설, 귀농·귀촌형 주거공간인 '가미하우스', 공동주차장을 조성한다. 군은 이를 통해 신규 인구 유입 기반을 마련하고 지역 공동체 회복을 도모할 방침이다.

군 관계자는 "이번 농촌공간정비사업은 단순 환경정비를 넘어 주민 삶의 질 향상과 귀농·귀촌 기반 확보를 위한 종합적 사업"이라며 "행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com