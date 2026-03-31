민주당 부산시당, 기초단체장 4곳 '경선 후보 토론회' 개최

김도경 교수 사회 주도권 토론

투표 및 여론조사 결과 반영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당은 31일부터 4월 1일까지 부산시당 회의실에서 부산지역 4곳에 대한 '기초단체장 경선 후보 토론회'를 개최한다고 밝혔다.

후보 토론회는 31일 오후 7시 시당 회의실에서 강희은, 김시형 예비후보 2인 경선으로 치러지는 중구청장과 정진영, 황정, 황정재 예비후보 3인 경선으로 치러지는 서구청장 후보 토론회가 각각 진행된다.

[로고=더불어민주당 부산시당] 2020.10.06

4월 1일에는 김성발, 김진 예비후보 2인 경선으로 치러지는 수영구청장과 김경지, 이재용 예비후보 2인 경선으로 치러지는 금정구청장 후보 토론회가 열린다.

경선 후보 토론회는 부산시당 선거관리위원장인 김도경 교수의 사회로 공통 질문과 주도권 토론 등의 방식으로 진행되며, 시당 공식 유튜브인 '부산민주당TV'를 통해 생중계된다.

중구와 서구, 금정과 수영구청장 후보 경선은 오는 3일과 4일 진행되는 당원 투표와 시민 여론조사 결과를 각각 50%씩 반영해 4일 밤 최종 결과를 발표한다.

민주당 부산시당은 기초단체장에 이어 광역의원과 기초의원 공천심사 결과를 순차적으로 발표하고 있는 가운데, 비례대표공천관리위원회가 첫 회의를 갖고 광역과 기초의원 비례대표 후보자에 대한 공천심사도 본격화한다.

공천관리위원회의 공천심사와 경선 결과 등은 더불어민주당 부산시당 홈페이지에서 확인할 수 있다.

ndh4000@newspim.com