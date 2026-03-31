독일 폐암검진 급여화…코어라인소프트, AI 기반 판독·운영 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 최근 독일 연방합동위원회(G-BA)가 저선량 CT 폐암검진의 건강보험 급여화를 결정하면서 유럽 의료 인공지능(AI) 시장이 제도 중심으로 빠르게 재편되고 있다.

이 같은 흐름 속에서 코어라인소프트는 독일 Raya Diagnostics와 협력해 DACH(독일·오스트리아·스위스) 지역에서 AI 기반 폐암검진 접근성을 확대한다고 31일 밝혔다.

[로고=코어라인소프트]

양사는 라야의 라디올로지 플랫폼 'RayaONE'을 통해 코어라인소프트의 AI 솔루션을 기존 RIS/PACS 워크플로우에 통합하고, 이를 방사선 진단 네트워크 전반으로 확산할 계획이다.

유럽에서는 폐암검진이 제도화 단계에 진입하면서 AI의 역할이 단순 알고리즘 성능을 넘어 검진 운영 전반을 구성하는 요소로 확대되고 있다. 폐암검진은 초기 검사 이후 추적검사와 장기 관리가 핵심인 만큼 결절 변화 추적, 재검 주기 판단, 판독 불일치 조정, 보고 기준 표준화 등 운영 항목의 중요성이 커지고 있다.

이에 따라 AI 기능 역시 환자 선별(triage), 구조화 리포트, 추적 지표 자동화, 품질관리(QA) 지원 등으로 확장되는 추세다.

이러한 변화는 Charité와 같은 대형 병원 도입 사례에서도 확인된다. 글로벌 상위 의료기관은 판독 기준과 운영 프로토콜을 설정하고, 이후 해당 구조가 지역 영상센터로 확산되는 흐름을 형성하고 있다.

특히 독일은 급여화 이후 검진 수요 증가와 함께 추적관리 및 품질 표준화 요구가 제도적으로 강화되면서 '운영형 AI'의 필요성이 더욱 부각되고 있다.

코어라인소프트와 라야는 이번 협력을 통해 대형 병원 중심 도입을 넘어 중소 영상센터까지 동일한 가이드라인 기반 스크리닝 환경을 확장하는 모델을 제시한다는 계획이다. AI 분석 결과를 별도 시스템이 아닌 기존 판독 흐름 내에서 활용하도록 설계해 현장 적용성을 높이고 네트워크 단위 확산을 가속화한다는 전략이다.

유럽 전반에서는 영상의학 인력 부족과 판독 수요 증가가 동시에 진행되면서 고품질·가이드라인 정렬형 검진에 대한 요구가 더욱 커지고 있다. 특히 중소 규모 센터일수록 전문 인력 격차가 커 동일한 기준의 검진 도구 확보가 경쟁력으로 이어지는 환경이 형성되고 있다.

영국 NHS 확대, 독일 급여화, 프랑스 공공 인프라 편입이 동시에 진행되면서 유럽 폐암검진 시장은 구조적 변화를 겪고 있다. 경쟁 기준 역시 AI의 정확도에서 국가 검진 체계와의 정합성, 다기관 운영, 품질 관리, 데이터 표준화 역량으로 이동하는 모습이다.

코어라인소프트 관계자는 "급여화는 단순히 검진 건수를 늘리는 것이 아니라 추적관리와 품질 표준화를 요구하는 제도"라며 "초기부터 AI 기반 운영 체계를 갖춘 기관이 경쟁력을 확보하게 될 것"이라고 말했다.

코어라인소프트는 AVIEW HUB 기반 중앙 관리 플랫폼을 통해 다기관 판독, 품질 관리, 데이터 익명화를 통합 지원하며 국가 검진 운영 인프라 구축 역량을 강화하고 있다. 업계에서는 이러한 운영 기반이 향후 유럽 시장에서 중요한 진입장벽으로 작용할 것으로 보고 있다.

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