[속보] 李대통령 "재생에너지 대전환은 시대적 과제…적절한 에너지믹스 추진"

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 31일 "이번 중동 전쟁으로 재생에너지 대전환은 더이상 미룰 수 없는 시대적 과제라는 점이 확실해졌다"면서 "이미 방향은 정해졌다. 얼마나 빠르게 실행하느냐가 남아 있다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대 본관에서 13회 국무회의를 주재하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 "화석연료에 의존하는 지금과 같은 경제산업 구조를 그대로 방치하면 중동 상황과 같은 지정학적 위험에 그대로 노출될 수밖에 없다"면서 "그때마다 국민경제 충격과 국민 고통은 반복될 수밖에 없다"고 지적했다.
이 대통령은 "전력수요를 합리적으로 조정하는 중장기적 해법 모색과 함께 에너지 수급 안정화를 위한 적절한 수준의 에너지믹스 정책을 추진하고, 특히 재생에너지로의 전환에 속도를 내야 한다"면서 "행정의 속도가 필요하다는 말씀을 여러 차례 드렸지만, 이번 상황은 각별히 속도에 유념해야 한다"고 했다.
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