셀트리온, '옴리클로' 브라질 론칭 행사 개최…임상 데이터 관심 ↑

브라질 핵심 의료 관계자 80여 명 참가

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 중남미 최대 제약 시장인 브라질에서 자가면역질환 치료제 '옴리클로'(성분명: 오말리주맙)의 론칭 행사를 개최했다고 31일 밝혔다.

이번 행사에는 브라질 내 알레르기·호흡기·피부과 전문 의료진과 보험사 관계자 등 80여 명이 참석했으며 ▲옴리클로의 임상 데이터 ▲글로벌 처방 경험 ▲실제 진료 환경에서의 활용 가치 등이 소개됐다.

브라질 옴리클로 론칭 행사 [사진=셀트리온]

행사에는 상파울루대학교(USP) 의과대학 병원 소속 알레르기·면역학 전문의 Dr. Pedro Giavina Bianchi, Dra. Rosana Agondi를 비롯해, 옴리클로 글로벌 임상 3상에 참여한 폴란드 제슈프대학교 피부과 Prof. Adam Reich 등 글로벌 KOL(Key Opinion Leader)이 연자로 참여해 발표를 진행했다.

이들은 ▲옴리클로 글로벌 임상 3상 결과, ▲천식 및 만성 자발성 두드러기 질환에서의 오말리주맙 치료 역할, ▲바이오시밀러의 과학적 원리 및 임상적 의미 등 주요 데이터를 중심으로 최신 의료 정보를 공유했다.

셀트리온 브라질 법인은 지난해 11월 옴리클로를 출시한 이후 현지 마케팅 활동을 지속해 온 가운데, 최근 산타카타리나(Santa Catarina) 주정부 입찰에서 수주에 성공하는 등 공급 채널을 조기 확보하는 성과를 이뤄냈다. 특히 브라질에서는 옴리클로가 퍼스트무버(First Mover)로 출시돼 초기 시장 선점 효과가 더욱 극대화됨에 따라 추가적인 입찰 성과가 지속될 전망이다.

중남미 제약 시장의 절반을 차지하는 브라질은 2억 1000만 명이 넘는 인구수를 보유한 핵심 시장으로, 이곳에서의 성과가 인접국에 영향을 미칠 수 있어 시장성과 상징성을 모두 갖춘 주요 국가로 꼽힌다. 셀트리온은 브라질에서 주요 제품들의 판매 성과를 지속하고 있는데, 현지 사립 시장에서 '트룩시마'(성분명: 리툭시맙)가 약 40%, '램시마'(성분명: 인플릭시맙)는 약 60%의 점유율을 기록하며 시장을 주도해 나가고 있다.

셀트리온은 기존 제품들의 판매 성과를 바탕으로 옴리클로를 비롯한 후속 제품들의 브라질 내 점유율 확대를 이끌고, 더 나아가 중남미 전역으로 제품 포트폴리오를 확대해 대륙 내 시장 영향력을 더욱 공고히 구축한다는 방침이다.

파머징(Pharmerging) 시장의 대표 격인 중남미는 연평균 약 7% 수준으로 제약 산업이 성장하고 있고, 높은 인구수와 더불어 의료 산업도 점차 고도화돼 성장 잠재성이 높은 시장으로 평가된다.

셀트리온 중남미 지역 강경두 담당장은 "출시 초반부터 주정부 입찰 수주에 성공하며 퍼스트무버로서의 강점이 효과적으로 발휘되고 있는 만큼, 브라질에서의 입찰 성과를 더욱 높이는 한편 중남미 전역으로 옴리클로 출시를 확대해 나가면서 시장 영향력을 더욱 공고히 구축할 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com