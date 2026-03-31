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李 "국가폭력 범죄 공소시효 폐지"…법조계 "위헌 소지" vs "지연된 정의 실현"

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"살아있는 한 책임 묻자"는 대통령…4·3 추모서 논의 재점화
헌법학계 "소급 적용 위헌" vs 과거사 변호사 "재검토 시급"
민사 구제는 진전, 형사는 제자리…"진실 규명·화해 논의해야"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이재명 대통령이 국가폭력 범죄에 대한 공소시효 폐지를 선언하면서 31일 법조계에서는 "위헌 소지"와 "지연된 정의 실현"이라는 의견이 맞서고 있다. 단순한 찬반을 넘어, 진실 규명과 사회적 화해에 초점을 맞춰야 한다는 제언도 나온다.

이 대통령은 지난 29일 4·3 희생자 유족과의 오찬에서 "국가폭력 범죄에 대한 공소시효·소멸시효를 완전히 배제해 살아 있는 한 형사책임을 끝까지 지고 상속 재산이 있는 한 그 자손들까지 그 범위 내에서 책임지도록 하겠다"고 밝혔다. 국가가 연루된 중대한 인권침해에 대해 사실상 '영구 처벌 가능성'을 열어두겠다는 취지다.

◆ 전 정권 거부권에 막혔던 시효 폐지…"법 안정성 훼손" vs "책임 추궁 막혀"

이재명 대통령이 29일 제주 4.3 희생자 유족과의 오찬 간담회에서 인사말하는 모습. [사진=청와대]

앞서 더불어민주당은 '반인권적 국가범죄의 시효 등에 관한 특례법'을 발의해 2024년 12월 말 국회를 통과시켰지만, 최상목 당시 대통령 권한대행이 이듬해 1월 "위헌성이 있다"는 취지로 거부권을 행사해 폐기됐다.

헌법학계에서는 '소급 적용'이 가장 큰 걸림돌이라고 본다. 차진아 고려대 법학전문대학원 교수는 "이미 공소시효가 완성된 사건에 대해 사후적으로 시효를 폐지하거나 연장하는 것은 헌법 13조의 형벌 불소급 및 소급입법 금지 원칙에 정면으로 위배된다"고 지적했다.

이어 "공소시효는 단순히 범인을 보호하는 장치가 아니라 법적 안정성을 확보하기 위한 제도"라며 "수십 년이 지난 뒤 처벌이 재개될 경우, 당사자뿐 아니라 주변인의 삶까지 흔들릴 수 있다"고 설명했다.

반면 과거사 사건 피해자를 대리한 변호사들은 중대한 국가폭력에 한해 시효 배제가 필요하다는 입장이다.

통일혁명당 재건 사건 재심을 맡았던 최정규 변호사(법무법인 원곡)는 "피해자 입장에서는 국가폭력의 진실이 뒤늦게 밝혀졌음에도 시효 때문에 배상이나 책임 추궁이 막히는 경우가 많다"며 "이미 아동 성폭력 범죄에서는 공소시효를 소급 연장한 법 조항에 대해 헌법재판소가 재판관 전원 일치로 합헌 결정을 내린 바 있다. 국가폭력과 같이 중대한 인권침해에 대해서도 시효를 이유로 책임을 묻지 못하는 상황은 재검토할 필요가 있다"고 반박했다.

◆ 민사는 시효 완화, 형사는 제자리…진실·화해 모델 위에서 해답 찾자

이춘재연쇄살인사건의 총체적인 진실 규명을 요구하는 피해자 유족들이 2021년 1월 진실⋅화해를위한과거사정리위원회 사무실에 신청서를 제출하는 모습. [사진=뉴스핌DB]

형사 공소시효 논의가 제자리걸음을 이어가는 사이, 민사 영역에서는 일정 부분 제도 개선이 이뤄져 왔다. 2005년 설립된 독립 국가기관인 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진실화해위)는 피해자 신청을 받아 과거 국가폭력 사건의 진실을 규명하고 있다. 위원회의 '진실 규명 결정'을 계기로 피해자들이 국가를 상대로 손해배상 소송을 제기할 수 있도록 소멸시효 적용이 배제되거나 완화되는 제도적 기반이 마련됐다. 다만 이는 형사 처벌과는 별개의 영역으로, 책임자 처벌에는 여전히 한계가 있다는 지적이 나온다.

과거사 사건을 다뤄 온 권태윤 변호사(민변 과거사청산위원장)는 "진실·화해를위한과거사정리기본법 개정으로 진실화해위에서 진실규명결정을 받은 경우에는 민법·국가재정법상 소멸시효를 적용하지 않는 특례가 생겼고, 예전에 시효 때문에 패소했던 사건들까지 일정 기간 다시 소송할 수 있게 길이 열렸다"면서도 "형사 공소시효는 진실화해위가 가동되는 지금도 손을 대지 못한 영역으로 남아 있다"고 짚었다.

이에 헌법학자이자 2기 진실·화해위원회 비상임위원을 지낸 장영수 고려대 법전원 교수는 "이미 발생한 과거사 사건에 소급해 공소시효를 없애는 것은 위헌 소지가 커 현실적으로 어렵다"면서도 "향후 발생할 국가범죄에 대비해 공소시효를 배제하는 입법을 미리 마련해 두자는 논의 자체는 재발 방지를 위해 충분히 의미가 있다"고 평가했다.

다만 "법적인 것보다 중요한 것은 사회적 설득과 합의의 과정"이라며 "전문가들이 국가범죄가 무엇인지 범위를 명확히 정해 국민이 납득할 만한 기준을 세우고, 그간 진실화해위를 통해 쌓아온 경험을 토대로 이 논의가 정권마다 되풀이되는 과거사 갈등이 아니라 진실 규명과 화해로 나아가는 계기가 돼야 한다"고 제언했다.

제주4·3평화재단이 2024년12월부터 다음 해 5월까지 기념관 기획전시실에 개최한 '전쟁을 겪은 어린이들의 이야기' 모습. [사진=제주4.3평화재단]

yek105@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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