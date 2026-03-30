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윤상현 "제주 4·3은 기억해야 할 역사...역사 정치화하면 비극 되풀이"

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"나치 전범 규정, 78년 전 사건 영구 단죄 틀로 가두는 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 30일 이재명 대통령의 제주 4·3 사건 관련 발언에 대해 "역사를 정치화하면 비극이 되풀이 될 뿐"이라고 비판했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 "제주 4·3 사건은 대한민국이 반드시 기억하고 성찰해야 할 비극적 역사"라며 "무고한 제주도민 수만 명이 희생된 것은 부정할 수 없는 사실이며, 그 아픔에 국가가 함께해야 한다는 것은 여야를 떠나 우리 모두가 공감하는 일"이라고 밝혔다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "이재명 대통령의 어제 발언은 매우 깊은 우려를 하지 않을 수 없다. 대통령은 제주 4·3 사건을 '나치 전범에 준하는 국가 범죄'로 규정하고, 공소시효와 소멸시효를 완전히 배제하겠다고 선언했다"며 "희생자 명예 회복의 수준을 넘어, 78년 전 역사적 사건을 '영구 단죄'의 틀로 가두겠다는 것"이라고 비판했다.

윤 의원은 김대중 전 대통령의 발언을 언급하며 "김대중 대통령은 1998년 11월 23일 미국 CNN과의 인터뷰에서 '원래 시작은 공산주의자들이 폭동을 일으킨 것이지만, 많은 무고한 사람들이 공산주의자로 몰려서 억울하게 죽음을 당했다'고 말한 바 있다"고 전했다.

이어 "제주 4·3 특별법을 직접 제정한 김대중 대통령조차, 이 사건의 시작이 남로당 주도의 무장봉기였음을 분명히 인정했던 것"이라고 강조했다.

그는 "실제로 정부 공식 진상조사보고서 역시 제주 4·3 사건을 '1948년 4월 3일 남로당 제주도당 무장대가 무장봉기한 이래 무장대와 토벌대 간의 무력충돌과 토벌대의 진압 과정에서 수많은 주민들이 희생된 사건'으로 정의하고 있다"며 "당시 350명의 무장대가 새벽 2시에 경찰 지서 12곳을 기습한 것이 그 시작이었다"고 설명했다.

윤 의원은 "제주4·3사건진상규명 및 희생자 명예회복위원회 공식통계에 따르면 남로당 무장대에 의한 무고한 희생자는 1764명으로 집계됐다"며 "물론 그 이후 이어진 과잉 진압과 초토화 작전으로 무고한 제주도민이 희생된 것은 명백한 국가 폭력이며, 이에 대한 사과와 명예 회복은 당연히 이뤄져야 한다"고 말했다.

그러면서 "문제는 이 복잡한 역사를 '국가폭력' '나치 전범'이라는 단 하나의 언어로 압축해 단죄하는 방식"이라고 꼬집었다.

그는 "사건의 발단부터 진압까지 6년에 걸친 복잡한 역사적 맥락을, 선거를 두 달 앞둔 시점에 이처럼 극단적인 언어로 재단하는 것이 과연 제주도민의 상처를 치유하기 위함인지, 아니면 다른 목적이 있는 것인지 국민들은 의아하게 생각하고 있다"고 지적했다.

윤 의원은 "역사는 치유의 언어로 다뤄져야 한다. 분열과 단죄의 언어가 아니라, 통합과 화해의 언어로"라며 "제주의 아픔이 진정으로 위로받으려면, 그것이 정치의 도구가 돼선 안 된다"고 강조했다.

allpass@newspim.com

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