김제시, 현장 중심 소통행정 강화...성과 부각

읍면동 순회·열린시장실 운영 확대

시민참여 기반 정책 반영 체계 구축

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 시민과의 직접 소통을 강화한 현장 중심 행정으로 실효성 있는 시정 운영을 이어가고 있다고 31일 밝혔다.

김제시는 민선8기 들어 형식적 보고 중심에서 벗어나 시민 의견을 정책 전반에 반영하는 '소통 기반 행정'으로 전환하며 체감도 높은 행정을 추진 중이다. '지평선 너머 새만금까지, 비상하는 김제' 실현을 목표로 현장에서 답을 찾는 행정에 주력하고 있다.

정성주 김제시장이 현장행정하는 모습[사진=김제시] 2026.03.31 gojongwin@newspim.com

대표 사례로 지난 2월 23일부터 3월 10일까지 진행된 '2026년 시민과 함께하는 소통의 날'이 꼽힌다.

시는 13개 읍·면·동을 순회하며 지역 현안과 생활 불편 사항을 청취했으며, 일부 일정은 조류인플루엔자 확산 방지를 위해 연기하는 등 선제 대응도 병행했다.

정성주 김제시장은 하루 두 곳씩 현장을 방문해 시정 방향을 공유하고 시민과 자유롭게 의견을 나누며 해결 방안을 모색했다. 건의 사항에 대해서는 현장에서 처리 방향을 제시하는 등 참여형 소통 행정을 강화했다.

또 2022년부터 2025년까지 접수된 건의 사항의 추진 상황을 공유하며 사후 관리까지 이어지는 책임 행정도 강조했다.

이 과정에서 소상공인 지원, 도시가스 공급, 농로 정비, 주차장 확충, 교통 안전시설 설치 등 생활밀착형 과제부터 지역 발전 현안까지 다양한 의견이 수렴됐으며, 신규 제안 역시 검토를 거쳐 시정에 반영될 예정이다.

아울러 '열린시장실' 운영과 현장 방문도 확대되고 있다. 올해 1분기 열린시장실에서는 14건의 면담이 진행됐으며, 중앙부처와 유관기관, 각종 단체 등과 협력을 통해 정책 대안을 모색했다.

현장 방문은 요촌택지 가로수 정비, 월촌농공단지 도시숲 조성, 전통시장 점검 등 총 11건이 이뤄졌으며, 현장 확인부터 조치, 사후 관리까지 이어지는 실행 중심 행정이 강화되고 있다.

김제시는 읍·면·동 순회 소통, 열린시장실, 현장 방문을 연계해 '현장-소통-반영'의 선순환 구조를 구축하며 시민 참여 기반 행정 모델을 정착시키고 있다.

정성주 시장은 "모든 답은 현장에 있다"며 "시민 의견을 시정에 적극 반영해 지역 발전으로 이어가겠다"고 말했다.

한편 시는 시민 면담과 현장 행정을 지속 확대하고, 건의 사항에 대한 체계적 관리와 신속한 피드백을 통해 실질적인 변화를 이어갈 계획이다.

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