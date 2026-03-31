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2027학년도 6월 모의평가 6월4일 시행…원서 접수 4월6일 시작

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성적표는 7월 1일 배부…이의신청 6월 4~7일 진행
오전 8시 10분 입실 완료…영어 듣기평가 13시 10분 시작
국어·수학 선택과목 유지…EBS 연계율 50% 수준 반영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육과정평가원(평가원)은 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가를 오는 6월 4일 실시한다고 31일 밝혔다. 평가원은 공교육 범위 내에서 학교교육을 충실히 받고 EBS 연계 교재와 강의로 보완하면 해결할 수 있는 수준의 적정 난이도 문항을 출제할 계획이라고 덧붙였다.

평가원은 이날 발표한 '2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행계획'에서 수험생에게 자신의 학업 능력을 진단·보충하고 새로운 문제 유형에 적응할 기회를 제공하는 한편, 2027학년도 수능 응시 예정자의 학력 수준을 파악해 본수능의 적정 난이도를 유지하기 위해 6월 모평을 시행한다고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 =2026년 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 답안지를 작성하고 있다.2025.06.04 photo@newspim.com

출제는 전 영역에서 2015 개정 교육과정에 근거해 이뤄지며 EBS 수능 교재 및 강의와의 연계는 간접 방식으로 진행된다. 연계 교재에 포함된 도표·그림·지문 등 자료를 활용해 체감도를 높이고 영역·과목별 문항 수 기준 연계율은 50% 수준을 유지한다.

시험 영역은 국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구(사회·과학·직업), 제2외국어·한문으로 구성된다. 한국사는 모든 수험생이 반드시 응시해야 하며, 나머지 영역은 전부 또는 일부를 선택해 응시할 수 있다. 국어·수학·직업탐구는 '공통과목+선택과목' 구조가 유지되고 영어·한국사·제2외국어·한문은 절대평가로 치러진다. 문제와 정답에 대한 공식 이의신청은 6월 4일부터 7일까지 운영된다.

국어와 수학은 공통과목을 공통 응시한 뒤 선택과목 1개를 고르는 방식이다. 국어 선택과목은 화법과 작문, 언어와 매체이며 수학 선택과목은 확률과 통계, 미적분, 기하다. 영어는 총 45문항 가운데 듣기평가가 17문항이며 25분 이내에 진행된다. 사회·과학탐구는 17개 과목 가운데 최대 2개를 선택할 수 있다. 직업탐구는 6개 과목 중 최대 2개를 선택할 수 있고, 2과목 선택 시에는 '성공적인 직업생활'을 반드시 응시해야 한다.

직업탐구는 산업수요 맞춤형 및 특성화고 전문 교과Ⅱ 교육과정을 86학점 이상 이수해야 응시할 수 있다. 다만 2020년 3월 1일 이전 졸업자는 직업계열 전문 교과 교육과정을 86단위 이상, 2016년 3월 1일 이전 졸업자는 80단위 이상 이수해야 한다. 이번 모평은 2027학년도 수능 응시 자격이 있는 모든 수험생과 2026년도 제1회 고졸 검정고시 지원자도 응시할 수 있다.

접수 기간은 4월 6일부터 16일까지다. 재학생은 재학 중인 학교에서, 졸업생은 출신 고등학교 또는 학원에서 신청할 수 있다. 검정고시생 등 출신 학교가 없는 수험생은 현 주소지 관할 85개 시험지구 교육청 또는 응시 가능한 학원에 신청하면 된다. 응시수수료는 재학생을 제외한 응시생에게 1만2000원이 부과되며, 재학생은 국고에서 지원한다.

성적통지표에는 영역·과목별 표준점수, 백분위, 등급이 기재된다. 다만 영어, 한국사, 제2외국어·한문은 등급만 표기된다. 한국사를 응시하지 않으면 시험은 무효 처리되며 성적통지표도 제공되지 않는다. 개인별 성적통지표는 7월 1일 원서를 접수한 곳에서 받을 수 있다.

수험생은 오전 8시 10분까지 입실해야 한다. 1교시 국어는 오전 8시 40분부터 10시까지, 2교시 수학은 오전 10시 30분부터 낮 12시 10분까지 진행된다. 3교시 영어는 오후 1시 10분부터 2시 20분까지 치러지며 시작 직후 듣기평가 방송이 실시된다. 4교시 한국사는 오후 2시 50분부터 3시 20분까지, 탐구는 오후 3시 35분부터 4시 37분까지, 5교시 제2외국어·한문은 오후 5시 5분부터 5시 45분까지다.

시험장에는 통신·블루투스·결제 기능이 있는 물품과 전자식 화면표시기가 있는 물품 등 전자기기 반입이 금지된다. 반면 신분증, 수험표, 검은색 컴퓨터용 사인펜, 흰색 수정테이프, 흑색 연필, 샤프펜, 지우개, 샤프심, 아날로그 시계, 마스크 등은 시험실 휴대가 가능하다. 평가원은 시험 당일 현장 응시가 어려운 수험생을 위해 이번 6월 모평에서도 온라인 응시 기회를 제공할 예정이다.

jane94@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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