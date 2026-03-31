성보빈 창원시의원, 대한민국 글로벌 크라운대상 지방자치 분야 '대상'

청년 지원 정책 성과 인정

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시의회 성보빈 의원(국민의힘·상남·사파)이 지난 30일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 '2026 대한민국 글로벌 크라운 대상' 시상식에서 지방자치 부문 대상을 수상했다.

창원시의회 성보빈 의원(오른쪽)이 30일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 2026 대한민국 글로벌 크라운 대상 시상식에서 지방자치 분야 대상을 받고 기뻐하고 있다.[사진=성보빈 창원시의원] 2026.03.31

대한민국 글로벌 크라운 대상은 정치·지방자치·국제·사회 등 8개 부문에서 국가 혁신 성장가치와 사회공헌 성과를 인정받은 국회의원, 자치단체장, 지방의원 등을 선정해 시상한다.

성 의원은 지역 현안 해결을 위한 적극적인 의정활동과 현장 중심 정책 추진으로 높은 평가를 받았다. 특히 청년 문제 해결을 위한 조례 제정과 정책 발굴에서 주도적 역할을 해왔다.

그는 청년 주거와 일자리, 문화 지원을 위한 '창원시 공공기여형 청년주택 지원 조례', '창원시 청년 문화예술 육성 및 지원 조례', '창원시 청년창업 지원 조례' 등을 잇따라 발의했다. 이를 토대로 '창원특례시 청년창업 경진대회' 추진 등 지역 청년활동 기반을 강화했다.

성 의원은 "상남·사파·대방동 주민들께서 보여준 성원이 의정활동의 큰 힘이 됐다"며 "남은 임기 동안 고향 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

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