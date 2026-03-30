경북북부연안 안전사고 '주의보' 발령...울진해경, 예찰 강화

[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진과 영덕 등 북부연안 해역에 30일 오후 6시를 기해 안전사고 위험 예보제 '주의보'가 발령됐다.

울진해양경찰서가 취약지를 중심으로 예찰을 강화했다.

경북 울진해양경찰서가 30일 오후 6시를 기해 울진과 영덕 등 북부연안에 위험예보제 '주의보'를 발령했다.[사진=울진해경]2026.03.30 nulcheon@newspim.com

이번 '주의보' 발령은 31일 새벽을 기해 경북 북부 앞바다 강풍을 시작으로 오전에 풍랑주의보 발효가 예보된 데 따른 조치이다. '주의보'는 기상특보 해제까지 이어진다.

기상청은 31일 새벽부터 동해안 해안가와 해상을 중심으로 최대 풍속 초속 16m 이상 강한 동풍이 불면서 최대 3.5m의 높은 물결이 일 것으로 전망하고 당분간 지속적 너울이 연안에 도래할 것으로 예고했다.

울진해경은 해안가와 갯바위 등 취약지를 중심으로 도보 순찰 등 안전 관리를 강화했다.

울진해경 관계자는 "해안가, 갯바위, 방파제 등 추락 주의 예방 점검을 중점으로 안전 계도를 강화했다"며 "해안가 또는 갯바위, 방파제 등에서는 특히 갑작스러운 돌풍 또는 너울성 파도에 안전사고를 당할 수 있으므로 낚시객이나 행락객은 출입을 자제할 것"을 주문했다.

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