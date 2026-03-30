경북북부연안 안전사고 '주의보' 발령...울진해경, 예찰 강화

[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진과 영덕 등 북부연안 해역에 30일 오후 6시를 기해 안전사고 위험 예보제 '주의보'가 발령됐다.
울진해양경찰서가 취약지를 중심으로 예찰을 강화했다.
이번 '주의보' 발령은 31일 새벽을 기해 경북 북부 앞바다 강풍을 시작으로 오전에 풍랑주의보 발효가 예보된 데 따른 조치이다. '주의보'는 기상특보 해제까지 이어진다.
기상청은 31일 새벽부터 동해안 해안가와 해상을 중심으로 최대 풍속 초속 16m 이상 강한 동풍이 불면서 최대 3.5m의 높은 물결이 일 것으로 전망하고 당분간 지속적 너울이 연안에 도래할 것으로 예고했다.
울진해경은 해안가와 갯바위 등 취약지를 중심으로 도보 순찰 등 안전 관리를 강화했다.
울진해경 관계자는 "해안가, 갯바위, 방파제 등 추락 주의 예방 점검을 중점으로 안전 계도를 강화했다"며 "해안가 또는 갯바위, 방파제 등에서는 특히 갑작스러운 돌풍 또는 너울성 파도에 안전사고를 당할 수 있으므로 낚시객이나 행락객은 출입을 자제할 것"을 주문했다.
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