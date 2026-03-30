[베트남 증시] 중동 분쟁 격화 우려에 투심 ↓, 하락...대형주·IT주 약세 두드러져

VN 지수(호찌민증권거래소) 1662.54(-10.26, 0.61%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 250.59(-1.77, -0.7%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 30일 베트남 증시는 하락했다. 미국이 이란을 상대로 지상전을 준비하고 있다는 소식이 전해진 가운데, 중동 전쟁이 더욱 격화할 경우 경제 성장이 타격을 입을 것이라는 우려가 투자 심리를 약화시켰다.

호찌민 VN지수는 0.61% 내린 1662.54포인트, 하노이 HNX지수는 0.7% 밀린 250.59포인트로 거래를 마쳤다.

내림세로 출발한 VN지수는 오후 거래 시작과 함께 유입된 매수세에 초기 손실 폭을 줄였다. 그러나 장 막바지에 이르러 매도세가 다시 나타나면서 반등세가 꺾이고 하락 마감했다.

대형주 약세가 지수 하락을 압박했다. VIC(Vingroup Joint Stock Company)가 가장 큰 영향을 미쳤고, 외국인 매도세가 컸던 FPT(FPT Corporation)도 부담을 줬다.

감소한 유동성은 신중해진 시장 분위기를 반영한다. VN지수 거래액은 19조 4000억 동(1조 1194억 원), HNX지수 거래액은 1조 2000억 동을 기록했다.

외국인 거래는 매도세가 매수세를 압도했다. 하노이 거래소에서 260억 동 이상의 순매수를 기록했지만 호찌민 거래소에서 1조 3600억 동의 순매도를 나타냈다.

다만 호찌민 거래소에 상장된 종목 중 64.4%가 이날 최저치 대비 1% 이상 반등한 것은 저점 매수 수요가 여전하다는 것을 반영한다는 분석도 나온다.

업종별 흐름은 엇갈렸다. FPT, CMG(CMC Corporation), ELC(Elcom Technology Communications Corporation), HPT(HPT Viet Nam Corporation) 등의 영향으로 정보기술(IT) 섹터가 가장 큰 폭으로 하락했고, 미디어 서비스 섹터와 부동산 섹터도 부진한 흐름을 보였다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스] 베트남 증시 VN지수 30일 추이

hongwoori84@newspim.com