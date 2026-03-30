[부고] 안응호(한국장애인단체총연맹 국제개발협력실장)씨 별세

▲안응호(한국장애인단체총연맹 국제개발협력실장)씨 별세, 안성우(미국 존슨앤존슨 수석연구원)씨 부친상, 안선희(이화여대 기독교학과 교수)씨 형제상, 이혁배(목사·숭실대 겸임교수)씨 형님상, 이경준(홍콩 칼라일 알프인베스트)씨 외삼촌상
=별세: 30일
=빈소: 서울성모병원 장례식장 31호실
=발인: 4월 1일 오전 8시 20분
=장지: 청아공원
=연락처: 02-2258-5940
rkgml925@newspim.com
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▲안응호(한국장애인단체총연맹 국제개발협력실장)씨 별세, 안성우(미국 존슨앤존슨 수석연구원)씨 부친상, 안선희(이화여대 기독교학과 교수)씨 형제상, 이혁배(목사·숭실대 겸임교수)씨 형님상, 이경준(홍콩 칼라일 알프인베스트)씨 외삼촌상
=별세: 30일
=빈소: 서울성모병원 장례식장 31호실
=발인: 4월 1일 오전 8시 20분
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