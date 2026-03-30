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BNK경남은행, H기업에 130억 지원…우주항공산단 활성화 본격화

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H기업 엔진부품 설비 확충 초기 자금 집행

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 진주시와 맺은 우주항공 국가산업단지 분양 활성화 협약의 첫 실행으로 단지 내 입주기업인 H기업에 130억 원을 지원했다.

BNK경남은행이 '경남 우주항공 국가산업단지내 입주 기업인 'H기업'에 130억원 규모의 자금을 지원했다. 사진은 BNK경남은행 본점 전경 [사진=뉴스핌DB] 2024.11.27

BNK경남은행은 진주시와 체결한 업무협약의 후속조치로, H기업의 항공기 엔진부품 제조설비 확충을 위해 시설자금을 1차로 집행했다고 30일 밝혔다.

이번 자금 지원은 '지역형 생산적 금융' 추진 계획의 일환으로, 우대금리와 한도 혜택을 적용해 신속히 이뤄졌다.

은행은 H기업의 향후 생산라인 증설 계획에 맞춰 추가 지원을 검토 중이며 진주시 추천을 받은 입주예정 기업들과 연속 상담(릴레이 미팅)을 통해 지원 대상을 확대하고 있다.

진주시의 행정적 지원과 BNK경남은행의 맞춤형 금융솔루션이 결합된 '원스톱 지원 시스템'이 본격 가동되면서.우주항공 국가산단 분양에 탄력이 붙고 있다는 평가다.

BNK경남은행은 올해 4조3000억 원 규모의 지역형 생산적 금융 자금을 미래성장기업, 지역특화산업, 중소기업·소상공인 등에 투입 중이다. 2월 말 기준으로 월별 목표 실적을 초과 달성하며 지역 산업 경쟁력 강화에 기여하고 있다.

김기범 기업고객그룹장은 "올해 목표한 생산적 금융 지원을 차질 없이 추진해 지역경제 활력 제고에 앞장서겠다"며 "진주시와 협력해 H기업과 같은 핵심기업들이 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있도록 든든한 금융 동반자의 역할을 다하겠다"고 말했다.

한편 BNK경남은행은 우주항공산업 특화 심사체계를 강화하고.본점 혁신성장금융센터와 정촌공단지점을 중심으로 현장밀착형 기업 지원을 확대할 방침이다.

 

news2349@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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