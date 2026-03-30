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경기도 '반도체 올케어 전담조직' 운영 시작..."산업 전 주기 통합지원"

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현병천 국장 "전담조직, 경기도 반도체 산업 경쟁력을 높이기 위한 핵심 실행체계"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 반도체 산업 전 주기 통합지원을 하는 '반도체 올케어(All Care) 전담조직(TF)' 운영을 시작하며 전담 접수창구를 개설했다.

반도체올케어 회의 단체사진. [사진=경기도]

경기도는 30일 경기도청 단원홀에서 반도체 올케어 전담조직 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 전담조직은 반도체 기업의 투자부터 인허가, 기반시설 구축, 인력양성, 사후관리까지 전 과정을 지원하기 위해 구성된 협업 체계로, 도 22개 부서가 협업하고 관계 시·군 및 유관기관, 전문자문 기구의 역량을 통합해 '원팀(One-Team)' 구조로 운영된다.

도는 반도체 기업과 관련된 애로사항을 신속하게 접수하고 해결하기 위해 도청 열린민원실 내 전담 접수창구를 30일부터 개설하고, 온라인 접수창구도 경기도 누리집 내에 신설했다.

반도체 기업의 인허가, 인프라, 규제 등 사업추진 과정에서 겪게 되는 애로사항을 전담요원이 접수하면, 부서 간 협의를 통해 전주기 지원체계로 관리하고 반복되는 문제들은 제도 개선으로 이어지도록 노력할 계획이다.

특히 기업의 투자 속도를 높이기 위해 '인허가 단축 목표제'를 도입한다. 투자 의향이 있는 기업이 신청을 하면 전문자문단을 활용해 사전컨설팅을 지원하고, 관련 법령의 신속처리 규정 연계, 1대 1 전담인력 배치 등을 통해 인허가 기간을 통상 기간보다 단축할 수 있도록 행정의 속도와 책임성을 동시에 강화해 나갈 계획이다.

이날 회의에서는 운영계획 공유와 함께 반도체 산업의 핵심 현안에 대한 논의도 진행됐다. 전력 공급, 공업용수 확보, 산업단지 접근 도로, 주민 갈등 관리 등 사업 추진 과정에서 발생하는 주요 이슈를 중심으로 부서 간 협력 방안이 논의됐다. 참석자들도 기업 투자 과정에서 발생하는 인허가 지연과 인프라 병목 문제를 해소하기 위해서는 부서 간 협업과 신속한 의사결정 체계가 필요하다는 데 공감했다.

회의에 참석한 시군에서도 전담조직의 역할에 기대를 표하며 경기도와의 유기적인 협조와 공동 대응 의사를 밝혔다. 이종익 용인시 국가첨단산업과장은 "용인 첨단국가산업단지의 전력 공급은 현재 국가계획에 반영돼 차질 없이 추진되고 있으며 앞으로 이번 올케어 전담조직을 통해 경기도 및 정부와 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

김학건 안성시 첨단산업과장은 반도체 소부장 안성캠퍼스 추진 계획을 설명하며 "전담조직 관련 부서의 적극적인 협조를 요청드리며 사업이 올해 안에 마무리되기를 기대한다"고 말했다.

경기도는 이번 전담조직을 단순 협의체가 아닌, 정례회의와 실무회의, 사전컨설팅을 통해 기업 투자 초기 단계부터 애로사항을 선제적으로 진단하고 현장에서 즉시 해결해 나가는 실행 중심 플랫폼으로 운영할 계획이다.

현병천 미래성장산업국장은 "반도체 올케어 전담조직은 경기도 반도체 산업 경쟁력을 높이기 위한 핵심 실행체계"라며 "과감하고 신속한 투자가 필요한 시점인 만큼 검토 중심 행정에서 벗어나 실행과 해결 중심으로 전환해 기업이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

경기도는 반도체 특별법 시행에 선제적으로 대응하고 전력·용수 등 핵심 인프라를 적기에 구축해 K-반도체 메가클러스터를 차질 없이 추진해 산업 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.

1141world@newspim.com

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