'디지털 보안' 강화 인도, 내달부터 중국산 CCTV 판매 금지

인도, 2024년 4월 CCTV에 대한 ER 규정 도입...사전 보안 평가 의무화

2년 유예 기간 거쳐 내달 1일부터 미인증 중국산 제품 판매 전면 금지

규제 강화로 중국산 제품은 사실상 '퇴출', 인도 업체 점유율 ↑

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 정부가 디지털 보안 강화에 나선 가운데, 내달부터 중국산 CCTV 카메라 판매가 금지된다. 인도 CCTV 시장의 약 30%를 점유하고 있는 중국 업체가 영향을 받을 것으로 보인다.

30일(현지 시간) 인도 이코노믹 타임스(ET)에 따르면, 하이크비전(Hikvision), 다화(Dahua), 티피링크(TP-Link) 등 중국 제조업체들이 생산하는 CCTV 카메라 및 기타 영상 감시 제품의 인도 판매가 내달 1일부터 금지된다.

인도 정부는 이들 기업의 제품과 중국산 칩셋을 사용한 제품에 대한 인증을 명시적으로 거부하고 있으며, 이는 사실상 이들 기업을 시장에서 퇴출시키는 조치라고 업계 관계자들은 전했다.

인도 전자정보기술부(MeitY)는 2024년 4월 CCTV에 대한 '필수 요구사항(Essential Requirements)' 규정을 발표하고, 2년의 유예 기간 동안 STQC(표준화 테스트 및 품질 인증) 체계에 따른 제품 인증을 의무화했다. 이에 따라 제조사는 핵심 부품(SoC)의 원산지를 공개하고 승인되지 않은 원격 접속 등 보안 취약성에 대한 테스트를 통과해야 했다.

지난해 4월부터 ER 미인증 신규 제품의 판매가 금지됐고, 기존 판매 제품들도 보안 테스트 결과를 제출해야 했다. 시장 혼란을 막기 위해 이미 수입되었거나 재고 물량에 대해서는 한시적으로 판매를 허용하는 유예기간이 적용됐으나 내달 1일부터 모든 유예기간이 종료되면서 미인증 중국산 제품의 판매가 전면 금지되는 것이다.

현재까지 507개 모델의 CCTV 카메라가 인증을 받은 것으로 알려졌다.

중국 하이크비전 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

시장조사기관인 카운터포인트 리서치에 따르면, 2024년 기준 중국 업체들이 인도 CCTV 시장의 3분의 1, 인도 업체들이 3분의 1을 차지한 것으로 나타났다. 다국적 브랜드가 약 10%의 점유율을 확보했고, 나머지 20%는 소규모 업체들이 차지했다.

다만 올해 2월 현재, 인도 업체들이 시장의 80% 이상을 점유하고 있다. CP 플러스(CP Plus), 큐보(Qubo), 프라마(Prama), 매트릭스(Matrix), 스프래쉬(Sparsh) 등 인도 현지 업체들은 공급망을 대만산 칩셋으로 전환했으며, 소프트웨어(펌웨어) 역시 현지화한 것으로 알려졌다.

글로벌 업체들이 그 외 시장을 차지하고 있는 가운데, 보쉬와 허니웰 등 미국 브랜드들은 고급 시장을 장악하고 있다.

카운터포인트 리서치의 분석가 바룬 굽타는 "인증을 받지 못한 대부분의 중국 브랜드와 소규모 업체들이 시장에서 철수했다"며 "스마트홈 카메라를 판매했던 샤오미 등 스마트폰 브랜드조차 해당 부문에서 손을 떼었다"고 지적했다.

CP 플러스 모기업인 아디티야 인포테크의 전략 및 운영 부문 책임자인 아누프 나이르는 "월 200만대의 하이크비전 카메라 생산을 담당해 온 대규모 공장이 중국산 제품을 생산한다는 이유로 인증을 거부당했다"며 "2025년까지 시장 점유율 1위를 차지했던 하이크비전은 인도 시장에서 살아남기 위해 인도 기업과 합작 투자를 하고 중국 공급망에서 벗어나야 한다"고 설명했다.

한때 인도 시장 2위를 차지했던 다화는 아날로그 카메라만 판매 중이다.

나이르는 "우리는 인도에서 다화 브랜드가 서서히 사라지는 것을 지켜보았다"며 "다화와의 거래는 80% 감소했다"고 말했다.

아디티야 인포테크는 16년 동안 인도 내 다화 유통업체 역할을 해왔다.

CP 플러스는 현재 인도 CCTV 시장에서 45~50%의 점유율을 가진 선두주자로 자리매김했으며, 이는 규제 발표 전 20~25%에서 크게 확대된 것이라고 나이르는 덧붙였다.

한편, 인도 정부는 중국산 수입 CCTV가 중요 시설 및 공공 감시 네트워크에 광범위하게 사용되는 것을 우려해 왔다. 특히 최근 인도 보안 당국이 파키스탄과 연게된 스파이 조직이 인도 내에서 활동하는 것을 적발하면서 감시 인프라 인프라 보안 문제에 대한 우려가 심화했다고 타임스 오브 인디아는 지적했다.

인도 내 CCTV는 최근 몇 년 동안 급증했다. 뉴델리에만 25만 대가 넘는 CCTV가 설치된 것으로 알려졌다.

hongwoori84@newspim.com