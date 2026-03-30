韩国"搓澡文化"火出圈 吸引外国游客纷纷打卡

纽斯频通讯社首尔3月30日电 最近来韩国旅游的艾米丽本次除了追星、体验韩国美食，还特别体验汗蒸房文化。她表示："我喜欢偶像组合NCT WISH，在视频网站优兔（YouTube）中看到成员们去汗蒸房便产生浓厚兴趣，就把它列入韩国旅行计划。"

艾米丽说："热气腾腾的感觉虽很陌生，但像视频中成员们一样穿上橙色汗蒸服，在小卖部品尝方便面、鸡蛋、海带汤等零食，感觉自己仿佛融入当地人生活。"

【插图=AI生成】

对韩国人来说习以为常的"汗蒸房"和"澡堂"正变身为全球游客来韩国的打卡地，他们边汗蒸边品尝韩国美食，也体验"韩式搓澡"。

据朝鲜酒店及度假村数据显示，拥有大型汗蒸房的SPA设施Aquafield和釜山Spa Land的外国顾客比例急剧上升，从2023年的8.7%，2024年的15.8%增至2025年的20.2%。特别是釜山Spa Land去年外国顾客比例达46.9%，接近全体访客的一半。

仁川永宗岛百乐达斯城的SPA"Cimer"也因靠近机场，外国顾客比例从去年的14%扩大到今年的20%。松坡Water Kingdom汗蒸房的外国人络绎不绝，日均约400名顾客中，约40-50%是外国顾客。

搓澡服务的受欢迎程度也呈爆发性增长。据全球旅游平台Klook统计，韩国的搓澡和汗蒸体验商品预订量在《K-POP：猎魔女团》播出后较之前增加11%。特别是外国人常去的西大门区桑拿预订量激增57%，钟路区增长15%。

此外，体验过搓澡服务的外国游客还会购买搓澡巾作为纪念品。在平价日用品商店大创明洞站店，去年下半年浴巾品类销量较上半年增长约30%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社