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韩国"搓澡文化"火出圈 吸引外国游客纷纷打卡

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纽斯频通讯社首尔3月30日电 最近来韩国旅游的艾米丽本次除了追星、体验韩国美食，还特别体验汗蒸房文化。她表示："我喜欢偶像组合NCT WISH，在视频网站优兔（YouTube）中看到成员们去汗蒸房便产生浓厚兴趣，就把它列入韩国旅行计划。"

艾米丽说："热气腾腾的感觉虽很陌生，但像视频中成员们一样穿上橙色汗蒸服，在小卖部品尝方便面、鸡蛋、海带汤等零食，感觉自己仿佛融入当地人生活。"

【插图=AI生成】

对韩国人来说习以为常的"汗蒸房"和"澡堂"正变身为全球游客来韩国的打卡地，他们边汗蒸边品尝韩国美食，也体验"韩式搓澡"。

据朝鲜酒店及度假村数据显示，拥有大型汗蒸房的SPA设施Aquafield和釜山Spa Land的外国顾客比例急剧上升，从2023年的8.7%，2024年的15.8%增至2025年的20.2%。特别是釜山Spa Land去年外国顾客比例达46.9%，接近全体访客的一半。

仁川永宗岛百乐达斯城的SPA"Cimer"也因靠近机场，外国顾客比例从去年的14%扩大到今年的20%。松坡Water Kingdom汗蒸房的外国人络绎不绝，日均约400名顾客中，约40-50%是外国顾客。

搓澡服务的受欢迎程度也呈爆发性增长。据全球旅游平台Klook统计，韩国的搓澡和汗蒸体验商品预订量在《K-POP：猎魔女团》播出后较之前增加11%。特别是外国人常去的西大门区桑拿预订量激增57%，钟路区增长15%。

此外，体验过搓澡服务的外国游客还会购买搓澡巾作为纪念品。在平价日用品商店大创明洞站店，去年下半年浴巾品类销量较上半年增长约30%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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