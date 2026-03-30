민주, 교육특위 출범…정청래 "교육 문제 솔루션 내는 분이 대통령 될 것"

민주당, 30일 교육특별위원회 출범식 개최

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 30일 국회 의원회관에서 이재명 정부의 교육 국정과제 이행을 뒷받침하기 위한 교육특별위원회(교육특위)를 공식 출범했다.

교육특위는 민주당 당헌ㆍ당규에 규정된 상설특별위원회로 ▲국민주권정부 교육 분야 국정과제 이행을 위한 의제 설정 ▲경쟁교육 해소, 교육의 다양성 확보를 위한 교육개혁 과제 공론화 ▲교육공동체 당사자들과 교육정책 논의하는 플랫폼 역할 수행 등을 목표로 한다.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당이 30일 이재명 정부의 교육 국정과제 이행을 뒷받침하기 위한 교육특별위원회(교육특위)를 출범했다.2026.03.30 jeongwon1026@newspim.com

이날 출범식에 참석한 정청래 대표는 "인구 문제, 남북 문제, 불평등 문제, 사회양극화 문제 다 어렵지만 교육 문제는 그 못지않게 어렵다"며 "교육 문제를 쾌도난마식으로 단칼에 솔루션을 내는 분이 있다면 아마 대통령이 될 것이다. 그만큼 어려운 문제"라고 말했다.

그는 "저는 학력고사 세대이다. 단순 주입식 암기 교육을 탈피하기 위해 도입된 것이 수능이다"며 "그러나 수능이 과연 창의적 생산을 할 수 있는 종합적 사고 능력의 평가가 되고 있는지 모르겠다"면서 현행 교육 시스템을 지적했다.

정 대표는 "교육은 우리나라를 10대 선진국 수준으로 끌어올린 주된 동력"이라며 "그러나 우리는 아직도 교육 문제를 놓고 골머리를 앓고 있다. 교육 문제를 해결하는 이재명 정부가 되었으면 좋겠다"며 특위 활동에 대한 기대감을 나타냈다.

교육특위 위원장을 맡은 고민정 민주당 의원은 "교육 문제는 거대 담론인 동시에 민생 이슈"라며 "최근 대통령께서 언급하셨던 등골브레이크의 주역인 교복비와 사교육비 이슈 등은 부의 양극화와 사회 불평등을 초래한다"고 지적했다.

고 의원은 "이재명 정부의 강점인 실용성과 효능감을 극대화하기 위해 교육특위는 현장의 민원을 국회에 빠르게 전달하는 가교역할을 하려고 한다"며 "각 지역의 어린이집, 유치원부터 초·중·고, 대학, 평생교육까지 모든 교육을 대상으로 한 어려움을 청취하고 문제 해결까지 진행하겠다"고 강조했다.

한병도 원내대표는 "AI와 디지털 전환, 학령인구 감소 등 교육 요건에 많은 변화가 일어나고 있다"며 "교육은 여전히 우리 사회의 미래를 만드는 가장 중요한 기관인 동시에 우리 삶을 바꿀 수 있는 가장 힘 있는 수단이다. 따라서 우리는 교육 환경을 더 책임있게 만들어가야 한다"고 말했다.

이어 "그 과정에서 무엇보다 중요한 일은 현장의 목소리를 제대로 듣는 것"이라며 "교육 전문가분들과 다양한 위치에 계신 분들의 경험과 고민이 정책으로 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.

최교진 교육부 장관은 "그동안 교육은 무엇을 알고 있는지 정답을 찾아가는 과정에 집중해 왔고 그러면서 학생들의 과도한 경쟁을 유발했다"며 "미래를 살아갈 우리 아이들에게는 획일적인 교육이 아닌 소외된 이 없이 모두가 각자의 역량을 발휘할 수 있는 교육이 필요하다"고 말했다.

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