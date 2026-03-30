안양윌스기념병원, 신승호 부병원장 대한병원협회장 표창 수상

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 안양윌스기념병원은 신승호 부병원장이 대한전문병원협회 제14차 정기 총회에서 대한병원협회장 표창을 수상했다고 30일 밝혔다.

수상 후 기념촬영 모습. [사진=안양윌스기념병원]

이번 표창은 척추전문병원 부병원장으로서 탁월한 전문성과 책임감을 바탕으로 전문병원 발전과 국민 건강 증진에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.

신승호 부병원장은 2012년 안양윌스기념병원 개원 초기부터 현재까지 진료와 수술을 이어오며, 병원의 전문화·특성화를 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고 환자 중심의 양질의 의료서비스 제공에 힘써왔다.

특히 척추질환 진료에 있어 체계적인 치료 시스템을 구축하고, 환자 상태에 맞춘 맞춤형 진료를 통해 의료 서비스의 질 향상에 기여해왔다. 또 환자 상태에 맞춘 맞춤 치료와 과잉 진료를 지양하는 진료 원칙을 바탕으로, 환자 중심 의료를 실천해 온 점이 높이 평가됐다.

신승호 부병원장은 "이번 표창은 개인의 성과라기보다 병원과 함께 환자를 위해 노력해 온 의료진 모두의 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 환자에게 꼭 필요한 치료를 제공하고 신뢰받는 의료인이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 안양윌스기념병원은 보건복지부 지정 척추전문병원으로, 4회 연속 의료기관 인증을 획득하며 환자 안전과 의료서비스의 질을 지속적으로 인정받고 있다. 또 안양·과천·군포·의왕 지역에서 유일하게 4회 연속 척추전문병원으로 지정되며 전문성과 의료 역량을 입증하고 있다.

ssamdory75@newspim.com