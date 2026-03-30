여자축구 수원FC, 5월 홈에서 북한 '내고향'과 남북대결 예고

AWCL 준결승·결승 모두 수원서 열려… 북한팀 방한 여부 촉각

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승·결승전이 경기도 수원에서 열리게 됐다.

대한축구협회는 30일 "AFC가 공문을 통해 AWCL 준결승과 결승전 개최지를 수원종합운동장으로 최종 확정했다"며 "내고향여자축구단 방한은 AFC, 통일부 등과 추가 협의가 필요하다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 우한 장다를 4-0으로 물리친 수원FC. [사진=AFC 여자 챔피언스리그 홈페이지] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

AFC가 내건 유치의 전제 조건은 단 하나 '자국 클럽의 4강 진출'이었다. 지난 1월 AFC에 이번 대회 준결승과 결승전 개최 의향서를 제출한 수원FC위민은 29일 중국 우한에서 열린 8강에서 디펜딩 챔피언 우한장다를 4-0으로 완파하며 그 조건을 스스로 채웠다. 지소연과 김혜리 등 주축들의 연속 골이 만든 완승이었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 우한 장다를 4-0으로 물리친 수원FC의 지소연. [사진=AFC 여자 챔피언스리그 홈페이지] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

앞서 열린 또 다른 8강전에서 북한 내고향여자축구단이 베트남 호찌민 시티를 3-0으로 꺾고 4강에 오르면서 수원FC위민과 북한 '내고향'의 준결승 대진이 완성됐다. 두 팀은 5월 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 단판 승부로 결승행 티켓을 다툰다.

같은 날 오후 2시에는 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본)가 같은 장소에서 먼저 준결승을 치른다. 결승전은 5월 23일 수원종합운동장에서 열린다. AWCL은 아시아 여자 프로클럽 챔피언을 가리는 대회다. 준결승과 결승은 단일 도시에서 치르는 중앙 개최 방식이다. 우승 상금은 100만 달러(약 15억원), 준우승 상금은 50만 달러(약 7억5000만원)다.

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