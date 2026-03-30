순창군, 장류 미식관광 프로그램 운영

외국인 참여형 체험 4월 두 차례 진행

전통 장류·지역 미식 연계 글로벌 홍보 추진

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 전통 장류문화를 활용한 글로벌 미식관광 활성화에 나선다.

순창군은 외국인 참여형 '장류벨트 미식관광 프로그램'을 1차 4월 3일부터 5일까지, 2차 4월 17일부터 19일까지 두 차례 운영한다고 30일 밝혔다.

순창군이 장류 미식관광 프로그램을 운영한다[사진=순창군] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램은 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 장 담그기 문화를 기반으로 외국인의 시각에서 미식관광을 홍보하기 위해 기획됐다.

참가자는 10개국 이상의 내·외국인으로 구성되며 SNS 활용과 숏폼 영상 제작이 가능한 참여자를 중심으로 일정 수준 이상의 팔로워를 보유한 지원자를 선발할 예정이다.

프로그램은 순창 대표 음식을 직접 체험하는 일정으로 운영된다. 참가자들은 고추장불고기와 순창삼합, 보리비빔밥 등 지역 음식과 순창담은초콜릿, 콩이빵 등 디저트를 경험하고 전통 장 담그기 과정에도 참여한다.

이와 함께 금과 들소리 체험, 농장 체험, 옹기 체험 등 지역 문화자원을 활용한 프로그램과 발효테마파크 등 주요 관광지 탐방도 진행된다.

최근 고추장민속마을에는 연간 2000명 이상의 외국인이 방문해 장 담그기 체험에 참여하는 등 전통 장류문화에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있다.

군은 이번 프로그램을 통해 다양한 언어로 제작된 콘텐츠가 해외 소비자에게 자연스럽고 신뢰도 높은 홍보 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 "외국인이 직접 체험한 순창의 장류와 미식문화를 콘텐츠로 확산하는 새로운 관광 홍보 모델"이라며 "순창 장류의 세계화와 미식관광 도시 도약의 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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