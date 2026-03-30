익산 신흥공원 튤립 개화…도심 봄 풍경 연출

노랑·빨강 튤립 물결 내주 절정 예상

5~6월 꽃양귀비까지 계절 꽃 경관 이어져

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산 신흥공원에 튤립이 개화하며 도심에 봄 풍경을 더하고 있다.

익산시는 신흥공원 내 꽃바람정원에 식재된 튤립이 최근 꽃망울을 터뜨리며 본격적인 개화에 들어갔다고 30일 밝혔다.

신흥공원 튤립 개화[사진=익산시] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

이번 튤립은 지난해 11월 구근을 식재해 조성된 것으로 겨울을 지나 생육을 이어온 끝에 노란색과 빨간색 꽃이 차례로 피어나고 있다.

튤립은 내주 중 절정에 이를 것으로 예상돼 방문객들에게 화사한 봄 분위기를 선사할 전망이다.

아울러 5~6월에는 붉은 꽃양귀비가 순차적으로 개화할 예정으로 계절에 따라 이어지는 꽃 경관이 또 다른 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.

시는 공원을 찾는 시민들이 산책과 함께 계절의 변화를 체감할 수 있도록 계절 꽃 식재를 지속적으로 확대해 나가고 있다.

익산시 관계자는 "튤립이 선사하는 밝고 생동감 있는 경관을 통해 시민들이 일상 속에서 봄의 정취를 느끼길 바란다"며 "앞으로도 계절별 꽃 경관 조성을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

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