익산 신흥공원 튤립 개화…도심 봄 풍경 연출

5~6월 꽃양귀비까지 계절 꽃 경관 이어져
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산 신흥공원에 튤립이 개화하며 도심에 봄 풍경을 더하고 있다.
익산시는 신흥공원 내 꽃바람정원에 식재된 튤립이 최근 꽃망울을 터뜨리며 본격적인 개화에 들어갔다고 30일 밝혔다.
이번 튤립은 지난해 11월 구근을 식재해 조성된 것으로 겨울을 지나 생육을 이어온 끝에 노란색과 빨간색 꽃이 차례로 피어나고 있다.
튤립은 내주 중 절정에 이를 것으로 예상돼 방문객들에게 화사한 봄 분위기를 선사할 전망이다.
아울러 5~6월에는 붉은 꽃양귀비가 순차적으로 개화할 예정으로 계절에 따라 이어지는 꽃 경관이 또 다른 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.
시는 공원을 찾는 시민들이 산책과 함께 계절의 변화를 체감할 수 있도록 계절 꽃 식재를 지속적으로 확대해 나가고 있다.
익산시 관계자는 "튤립이 선사하는 밝고 생동감 있는 경관을 통해 시민들이 일상 속에서 봄의 정취를 느끼길 바란다"며 "앞으로도 계절별 꽃 경관 조성을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com