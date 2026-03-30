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금융당국, 중동 사태 장기화에 '피해기업 정책금융 지원' 4조원 확대

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범정부 '비상경제 대응체계' 가동 위한 금융권 간담회 개최
이억원 "100조원+α 시장안정프로그램 적극 집행, 필요시 확대"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융당국이 30일 중동전쟁 대응을 위한 범정부 '비상경제 대응체계'를 구성하고 피해 기업 및 협력업체 등에 대한 정책금융 지원 프로그램 규모를 24조 3000억원으로 4조원 확대하기로 했다.

금융위원회와 금감원, 산업은행, 기업은행, 수출입은행, 신용보증기금과 5대 민간 금융지주 회사, 금융권 협회들은 이날 이억원 금융위원장 주재로 정부서울청사 대회의실에서 중동상황 관련 금융부문 비상대응체계 가동을 위한 금융권 간담회를 개최했다. 

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

이날 간담회에서는 금간원 및 정책금융기관, 민간 금융권이 함께 중동상황 이후 금융시장동향을 점검하고 민생·실물 경제 지원, 금융시장 안정 등 금융 분야 대응 계획을 논의했다. 

이억원 금융위원장은 "중동전쟁이 4주 넘게 지속되면서 금융시장, 민생·실물경제 전반에 걸쳐 복합적인 충격이 확대될 수 있는 엄중한 상황"이라며 "정부는 중대한 위기발생 가능성에 선제적으로 대응하고자 범정부 '비상경제 대응체계'를 가동했고, 금융권도 최악의 상황까지 포함한 빈틈없는 준비 태세를 갖춰야 할 때"라고 강조했다.

이 위원장은 "위기확산 조기 차단과 신속한 피해극복을 위해 정부 '비상경제본부' 산하 금융안정반 내 '금융부문 비상대응 TF'를 구성했다"면서 "이를 통해 민생·실물경제 자금지원, 금융시장 안정 및 금융산업 리스크 관리를 빈틈없이 추진하겠다"고 언급했다.

이 위원장은 "민생·실물경제 자금지원을 위해 피해기업 및 협력업체 등에 대한 '정책금융 지원 프로그램' 규모를 24조 3000억 원으로 4조원 확대하고, 향후 프로그램 소진 추이 등을 봐가며 추가 확대도 검토하겠다"고 밝혔다. 이와 함께 "물가 상승 등으로 어려움이 가중될 수 있는 서민·소상공인 등 취약계층에 대해서는 낮은 금리의 정책금융상품을 제공해 긴급한 자금소요를 지원하겠다"고 말했다.

이 위원장은 "금융시장 안정을 확고히 유지하기 위해 국내외 시장동향을 24시간 모니터링하면서 '100조원+α 시장안정프로그램'을 적극 집행하는 한편, 상황 장기화에 대비해 지원규모 확대방안을 이미 마련한 만큼 필요시 즉각 시장안정프로그램 규모를 확대하겠다"고 밝혔다.

아울러, "금융산업 내 리스크 요인을 선제적으로 관리하고자 금융회사 건전성관리지표를 면밀히 모니터링하고, 스트레스테스트를 실시하여 최악의 상황도 버틸 수 있도록 금융시장·산업 내 '약한고리'를 식별하고 철저하게 대비해 나갈 계획"이라고 강조했다.

이 위원장은 "비상 상황에 기민하게 대처해 이를 우리 금융시스템이 한 단계 도약하는 기회로 활용해야 한다"며 "불확실한 대외 여건에 흔들리지 않도록 우리 자본시장의 체질을 근본적으로 개선해 프리미엄 시장으로 도약해야 한다"고 했다.

그는 "향후 발생 가능한 에너지 수급 위기에 유연하게 대처할 수 있는 국가적 역량을 확보하기 위해 금융권이 K-GX를 통한 에너지 대전환을 더욱 속도감 있게 추진해야 한다"고 말했다.

한편, 금융부문 비상대응 TF 운영체계인 '금융부문 비상대응 TF'는 금융위원회와 금융감독원을 중심으로 한 실물지원반, 금융시장반 및 금융산업반으로 구분된 세 개의 실무작업반으로 운영할 계획이다. 

dedanhi@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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