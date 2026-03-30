과천시 '2026년 반려견순찰대 활동 선포식' 열고 본격 운영

"반려견순찰대, 우리 지역을 더욱 밝고 안전하게 만드는 큰 힘이 될 것"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 최근 중앙공원 야외음악당에서 '2026년 과천시 반려견순찰대 활동 선포식'을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 30일 밝혔다.

2026 과천시 반려견 순찰대 활동 선포식 기념촬영. [사진=과천시]

시에 따르면 이날 행사에는 1~3기 반려견순찰대와 지난 21일 현장 심사를 거쳐 최종 선발된 4기 반려견순찰대 18팀이 참석해 활동 시작을 알렸다.

행사에서는 반려견순찰대의 역할과 순찰 활동 방법 등에 대한 기초 소양 교육이 진행됐으며 신규 대원 임명장 수여도 함께 이뤄졌다.

과천시 반려견순찰대는 2023년 1기 출범 이후 올해 4기까지 총 92팀이 구성돼 지역 안전을 위한 순찰 활동을 이어갈 예정이다.

2026 과천시 반려견 순찰대 활동 선포식-신계용 과천시장 인사말. [사진=과천시]

시 관계자는 "지역사회 안전을 위해 반려견과 함께 활발한 순찰 활동을 실천해 주고 계신 대원분들의 활약에 감사 인사를 드린다"라며 "순찰대의 발걸음 하나하나가 우리 지역을 더욱 밝고 안전하게 만드는 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

한편 반려견순찰대는 반려견의 일상적인 산책에 순찰 기능을 더한 주민 참여형 치안 활동이다. 과천시는 올해 동별 합동 순찰과 다양한 캠페인을 통해 활동을 널리 알리고, 성숙한 반려동물 문화 정착을 위해 앞장설 계획이다.

2026 과천시 반려견 순찰대 활동 모습. [사진=과천시]

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