남해군, 송정 대관람차 개발 협약 체결…135억 민간 투자 관광 인프라 구축

체류형 관광 거점…송정 관광지 발전 기대



[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 최근 군청 대회의실에서 남해관광개발㈜과 '송정 대관람차 관광자원 개발사업' 추진을 위한 사업 협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 정석원 남해군 부군수와 김영삼 남해관광개발㈜ 대표가 참석해 사업 성공을 위한 상호 협력 의지를 다졌다.

경남 남해군이 최근 군청 대회의실에서 남해관광개발(주)과 송정 관광지 대관람차 조성 사업 협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=남해군]2026.03.30

협약은 미조면 송정리 송정관광지 일원에 대관람차를 중심으로 한 관광 인프라를 조성하는 내용을 담고 있다.

총사업비는 135억 원 규모로 전액 민간투자 방식으로 추진된다. 사업 기간은 2026년 3월부터 2028년 2월까지이며, 군은 인허가 등 행정적 지원을 맡고, 남해관광개발㈜는 사업비 투자와 시설 조성·운영을 담당한다.

조성될 대관람차는 직경 73ｍ 규모로 8인승 캐빈 30개가 설치될 예정이다. 이 중 일부 캐빈은 바닥이 투명유리로 제작된 '크리스탈 캐빈'으로 이용객에게 차별화된 전망과 스릴감을 제공할 것으로 기대된다.

대관람차 휠 구조를 활용해 동영상 표출이 가능하고 국내 최초로 8인승 크리스탈 캐빈을 도입한 점이 핵심이다. 미디어파사드 공간 조성 등으로 콘텐츠 경쟁력을 높여 체류형 관광 인프라로서의 가능성을 높이는 데 방점이 찍혔다.

정석원 부군수는 "대관람차가 체류형 관광 기반을 마련하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"며 "쏠비치 남해, 송정 및 설리 해수욕장, 스카이워크와 연계해 아름다운 미조항이 더욱 활기찬 관광지로 거듭나길 기대한다"고 말했다.

군은 이번 사업이 송정 관광지를 체류형 관광 거점이자 해안 경관을 활용한 랜드마크 관광지로 발전시키는 핵심 관광 콘텐츠로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

m25322532@newspim.com