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2026.03.30 (월)
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[AI 사건 리포트] 여성 혼자 사는 오피스텔 침입 20대 4명 검거

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 30일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

경기 구리서 50대 여성 숨진 채 발견…경찰 수사 착수

경기 구리시 한 아파트에서 50대 여성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 경찰과 소방당국은 신고를 받고 출동해 시신을 수습했으며, 외부 침입 흔적과 타살·극단 선택 가능성을 모두 열어두고 정확한 사망 원인을 조사하고 있습니다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

'보복 대행 테러' 저지른 3명 검거…"급전 필요해 텔레그램 지시받았다"

경기 의왕경찰서는 다른 사람의 집 앞에 인분을 뿌리고 벽에 래커칠을 하는 등 '보복 대행 테러'를 저지른 혐의로 30대 남성 3명을 재물손괴·주거침입·명예훼손 혐의로 검거했습니다. 이들은 "급전이 필요해 텔레그램 채널의 지시를 받고 범행에 가담했다"고 진술했으며, 경찰은 이들에게 일을 시킨 의뢰인 추적 수사를 이어가고 있습니다.

여성 혼자 사는 오피스텔 침입한 20대 '떼강도' 4명 검거

경기 분당경찰서는 여성이 혼자 사는 오피스텔에 침입해 금품을 빼앗으려 한 혐의로 20대 남성 4명을 특수강도미수 혐의로 검거했습니다. 이들은 인터넷을 통해 피해자의 정보와 주소를 미리 파악한 뒤 새벽 시간대에 몰려가 범행을 시도한 것으로 드러났으며, 경찰은 여죄 여부를 추가로 수사하고 있습니다.

"아이가 칭얼대 화가 났다"…한 살배기 딸 장난감으로 폭행한 40대 입건
경찰은 카페에서 한 살배기 딸이 계속 칭얼댄다는 이유로 플라스틱 장난감 등으로 아이를 때린 혐의로 40대 여성 A씨를 아동복지법 위반(아동학대) 혐의로 불구속 입건했습니다. 경찰은 주변 CCTV와 목격자 진술을 토대로 학대 정황을 확인하고, 아동보호전문기관과 협조해 아이를 어머니와 분리 조치했습니다.

전북 부안 양계장 화재…닭 10만 마리 전소

전북 부안의 한 양계장에서 불이 나 축사 여러 동이 전소되고 닭 약 10만 마리가 폐사하는 피해가 발생했습니다. 소방당국은 인명 피해는 없는 것으로 파악했지만, 정확한 발화 원인과 재산 피해 규모를 파악하기 위해 경찰과 함께 합동 감식을 진행하고 있습니다.

경복궁 자선당 인근서 새벽 화재…문 일부 훼손, 15분 만에 진화

서울 종로구 경복궁 자선당 인근 삼비문에서 새벽 시간대 불이 나 문과 기둥 일부가 훼손되는 피해가 났습니다. 궁 안을 순찰하던 안전요원이 연기와 불꽃을 발견해 소화기로 초기 진화에 나섰고, 소방당국 출동 전 15분 만에 불길이 완전히 잡혀 인명 피해는 없었다고 국가유산청은 밝혔습니다.

ace@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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