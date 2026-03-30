[AI 사건 리포트] 여성 혼자 사는 오피스텔 침입 20대 4명 검거

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 30일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

경기 구리서 50대 여성 숨진 채 발견…경찰 수사 착수

경기 구리시 한 아파트에서 50대 여성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 경찰과 소방당국은 신고를 받고 출동해 시신을 수습했으며, 외부 침입 흔적과 타살·극단 선택 가능성을 모두 열어두고 정확한 사망 원인을 조사하고 있습니다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

'보복 대행 테러' 저지른 3명 검거…"급전 필요해 텔레그램 지시받았다"

경기 의왕경찰서는 다른 사람의 집 앞에 인분을 뿌리고 벽에 래커칠을 하는 등 '보복 대행 테러'를 저지른 혐의로 30대 남성 3명을 재물손괴·주거침입·명예훼손 혐의로 검거했습니다. 이들은 "급전이 필요해 텔레그램 채널의 지시를 받고 범행에 가담했다"고 진술했으며, 경찰은 이들에게 일을 시킨 의뢰인 추적 수사를 이어가고 있습니다.

여성 혼자 사는 오피스텔 침입한 20대 '떼강도' 4명 검거

경기 분당경찰서는 여성이 혼자 사는 오피스텔에 침입해 금품을 빼앗으려 한 혐의로 20대 남성 4명을 특수강도미수 혐의로 검거했습니다. 이들은 인터넷을 통해 피해자의 정보와 주소를 미리 파악한 뒤 새벽 시간대에 몰려가 범행을 시도한 것으로 드러났으며, 경찰은 여죄 여부를 추가로 수사하고 있습니다.

"아이가 칭얼대 화가 났다"…한 살배기 딸 장난감으로 폭행한 40대 입건

경찰은 카페에서 한 살배기 딸이 계속 칭얼댄다는 이유로 플라스틱 장난감 등으로 아이를 때린 혐의로 40대 여성 A씨를 아동복지법 위반(아동학대) 혐의로 불구속 입건했습니다. 경찰은 주변 CCTV와 목격자 진술을 토대로 학대 정황을 확인하고, 아동보호전문기관과 협조해 아이를 어머니와 분리 조치했습니다.

전북 부안 양계장 화재…닭 10만 마리 전소

전북 부안의 한 양계장에서 불이 나 축사 여러 동이 전소되고 닭 약 10만 마리가 폐사하는 피해가 발생했습니다. 소방당국은 인명 피해는 없는 것으로 파악했지만, 정확한 발화 원인과 재산 피해 규모를 파악하기 위해 경찰과 함께 합동 감식을 진행하고 있습니다.

경복궁 자선당 인근서 새벽 화재…문 일부 훼손, 15분 만에 진화

서울 종로구 경복궁 자선당 인근 삼비문에서 새벽 시간대 불이 나 문과 기둥 일부가 훼손되는 피해가 났습니다. 궁 안을 순찰하던 안전요원이 연기와 불꽃을 발견해 소화기로 초기 진화에 나섰고, 소방당국 출동 전 15분 만에 불길이 완전히 잡혀 인명 피해는 없었다고 국가유산청은 밝혔습니다.

ace@newspim.com