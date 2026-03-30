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DSM, 9.81파크 2호점 총사업비 조달 완료

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피지컬 AI 기반 K-엔터 시설, 내년 상반기 개장 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= DSM(구 대성파인텍)은 자회사 모노리스인천파크를 통해 추진 중인 '9.81파크 인천공항' 사업과 관련해 총 870억 원 규모의 프로젝트 투자 유치 계약을 완료했다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 프로젝트는 인천국제공항공사와의 실시협약을 기반으로 인천국제공항 인근에 체험형 K-엔터테인먼트 시설을 조성하는 사업이다. DSM은 피지컬 AI 기반 기술과 콘텐츠 운영 역량을 결합해 연간 약 200만 명 수용 규모의 실내형 9.81파크를 구축할 계획이다.

투자는 하나금융그룹이 앵커 금융기관으로 참여했으며, 산업은행 등 복수의 금융기관이 공동 참여하는 구조로 진행됐다. 회사 측은 주요 금융기관 참여를 통해 사업 구조와 수익성에 대한 검증이 이뤄진 것으로 보고 있다.

9.81파크 인천공항 조감도. [사진=DSM 사업부]

특히 '9.81파크 인천공항'은 인천국제공항 제1터미널과 파라다이스시티 인근 약 6만㎡ 부지에 조성된다. 연간 7천만 명 수준의 공항 이용객과 환승객, 수도권 배후 수요를 기반으로 초기 집객 확보가 가능할 것으로 예상된다.

시설은 그래비티 레이싱을 포함한 탑승형 액티비티 중심으로 구성되며, AI·AR·미디어 기술을 결합한 실내 체험 콘텐츠가 적용된다. 현재 주요 시설 공사와 시스템 개발은 후반 단계에 진입했으며, 내년 상반기 개장을 목표로 하고 있다.

또한 이번 프로젝트는 DSM이 추구하는 피지컬 AI를 엔터테인먼트에 결합하는 전략이 집약된 사업으로, 자체 개발한 탑승형 모빌리티와 센서 기반 데이터 수집 시스템을 적용한다. 이용자의 주행 및 행동 데이터를 센서 기반으로 실시간 수집한 뒤, AI가 이를 분석해 이용자가 실력을 향상시킬 수 있도록 콘텐츠와 게임구조를 조정하는 방식이다. 생성형 AI를 활용한 개인화 콘텐츠 제작 시스템도 함께 구축할 계획이다.

DSM은 자동차 정밀 부품 사업을 통해 확보한 안정적인 매출과 제조 경쟁력을 바탕으로 피지컬 AI 기반 엔터테인먼트와 슈퍼커패시터 사업을 신성장 축으로 확대하고 있다. 회사 측에 따르면 '9.81파크 인천공항'은 이러한 사업 구조 전환을 가시화하는 핵심 프로젝트로, 향후 실적 레버리지 확대의 주요 동력으로 작용할 전망이다.

DSM 관계자는 "대한민국의 관문에 차세대 K-엔터테인먼트 시설을 조성하고, 최고의 환승 프로그램을 제공하여 인천국제공항이 세계적인 허브공항으로 자리매김하는 데 일조할 것"이라며 "현실공간 엔터테인먼트에 AI기술이 결합된 모델을 선보이며 공항 이용객들에게 새로운 경험을 선사하고, 지역 경제와 관광산업 활성화에도 기여할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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