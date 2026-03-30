유은혜 예비후보 "AI는 수단일 뿐...경기교육 체제 전면 개편"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 AI 시대에 발맞춘 경기교육의 전면적인 체제 개혁을 선언했다. AI를 교육의 목적이 아닌 수단으로 정의하고, 사람 중심의 포용 교육과 행정 혁신을 통해 교육 현장을 근본적으로 바꾸겠다는 구상이다.
유 예비후보는 30일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 다섯 번째 정책 발표인 '미래의 길'을 공개했다. 이번 발표는 앞서 제시한 네 차례의 공약을 실제로 작동시키기 위한 '실행 엔진' 구축에 방점이 찍혔다.
유 예비후보는 이날 회견에서 "지금 우리 교육은 기후위기와 민주주의 위기, AI 대전환이라는 거대한 변화 앞에 서 있다"며 "속도보다 중요한 것은 방향이다. 경기교육은 AI에 끌려가는 교육이 아니라 사람의 존엄과 공존의 가치를 지키는 교육이어야 한다"고 강조했다.
구체적인 방안으로는 ▲포용교육 체제 강화▲미래형 맞춤 학습 지원 시스템 'AI 짝꿍' 도입▲AI 윤리교육 강화 등을 제시했다. 특히 'AI 짝꿍'을 통해 사교육 의존 없이도 입체적인 진로·진학 설계가 가능한 공교육 체계를 만들겠다고 약속했다.
현장 교직원들이 가장 체감할 수 있는 공약으로는 '교육행정 업무총량 개혁'을 내세웠다. 유 예비후보는 "행정이 교육을 잡아먹는 구조를 끊겠다"며 새로운 사업 도입 시 기존의 불필요한 사업을 폐지하는 'One-in, One-out 원칙'을 도입하겠다고 밝혔다.
또한 공문 작성과 민원 응대 등에 'AI 파트너'를 도입해 교사는 수업과 생활지도에, 행정직은 학교 지원 업무에만 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다는 복안이다.
정책 실행력을 높이기 위한 조직 개편안도 내놨다. 도교육청은 정책 기획 중심으로, 교육지원청은 현장 밀착 지원 조직으로 재편하고, 예산 역시 학생의 삶의 질 개선을 기준으로 재배분하는 '적정교육비 기준'을 재정립할 계획이다.
유 예비후보는 "AI 열풍에 흔들리지 않고 모든 아이의 성장을 돕는 교육을 하겠다"며 "조직과 예산, 행정까지 바꾸는 실행의 힘으로 경기교육을 근본적으로 전환하고 공존의 사회를 만드는 길을 경기도에서 열겠다"고 포부를 밝혔다.
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