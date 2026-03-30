유은혜 예비후보 "AI는 수단일 뿐...경기교육 체제 전면 개편"

30일 5차 정책발표... '미래의 길' 내걸고 경기교육 대전환 선언

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 AI 시대에 발맞춘 경기교육의 전면적인 체제 개혁을 선언했다. AI를 교육의 목적이 아닌 수단으로 정의하고, 사람 중심의 포용 교육과 행정 혁신을 통해 교육 현장을 근본적으로 바꾸겠다는 구상이다.

사람 중심의 포용 교육과 행정 혁신을 통해 교육 현장을 근본적으로 바꾸겠다는 구상이다. [수원=뉴스핌] 김가현 기자= 2026.03.30 beignn@newspim.com

유 예비후보는 30일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 다섯 번째 정책 발표인 '미래의 길'을 공개했다. 이번 발표는 앞서 제시한 네 차례의 공약을 실제로 작동시키기 위한 '실행 엔진' 구축에 방점이 찍혔다.

유 예비후보는 이날 회견에서 "지금 우리 교육은 기후위기와 민주주의 위기, AI 대전환이라는 거대한 변화 앞에 서 있다"며 "속도보다 중요한 것은 방향이다. 경기교육은 AI에 끌려가는 교육이 아니라 사람의 존엄과 공존의 가치를 지키는 교육이어야 한다"고 강조했다.

구체적인 방안으로는 ▲포용교육 체제 강화▲미래형 맞춤 학습 지원 시스템 'AI 짝꿍' 도입▲AI 윤리교육 강화 등을 제시했다. 특히 'AI 짝꿍'을 통해 사교육 의존 없이도 입체적인 진로·진학 설계가 가능한 공교육 체계를 만들겠다고 약속했다.

현장 교직원들이 가장 체감할 수 있는 공약으로는 '교육행정 업무총량 개혁'을 내세웠다. 유 예비후보는 "행정이 교육을 잡아먹는 구조를 끊겠다"며 새로운 사업 도입 시 기존의 불필요한 사업을 폐지하는 'One-in, One-out 원칙'을 도입하겠다고 밝혔다.

또한 공문 작성과 민원 응대 등에 'AI 파트너'를 도입해 교사는 수업과 생활지도에, 행정직은 학교 지원 업무에만 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다는 복안이다.

정책 실행력을 높이기 위한 조직 개편안도 내놨다. 도교육청은 정책 기획 중심으로, 교육지원청은 현장 밀착 지원 조직으로 재편하고, 예산 역시 학생의 삶의 질 개선을 기준으로 재배분하는 '적정교육비 기준'을 재정립할 계획이다.

유 예비후보는 "AI 열풍에 흔들리지 않고 모든 아이의 성장을 돕는 교육을 하겠다"고 밝혔다. [수원=뉴스핌] 김가현 기자= 2026.03.30 beignn@newspim.com

유 예비후보는 "AI 열풍에 흔들리지 않고 모든 아이의 성장을 돕는 교육을 하겠다"며 "조직과 예산, 행정까지 바꾸는 실행의 힘으로 경기교육을 근본적으로 전환하고 공존의 사회를 만드는 길을 경기도에서 열겠다"고 포부를 밝혔다.

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