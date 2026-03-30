안성시·넥스트에어로스페이스 투자 협약…제5 산단에 254억 투자

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 ㈜넥스트에어로스페이스와 제5 일반산업단지 입주기업 투자유치 양해각서(MOU)를 체결했다.

30일 시에 따르면 이번 협약에 따라 넥스트에어로스페이스는 제5 일반산업단지에 총 254억원을 투자하고 123명의 신규 고용할 예정이다.

안성시-넥스트에어로스페이스 투자 협약 기념촬영 모습[사진=안성시]

2019년 설립된 넥스트에어로스페이스는 항공기 및 비행장치 제조 전문 기업으로 천안과 안성에 분산된 기존 공장을 제5 일반산업단지로 통합해 운영한다.

특히 통합 공장에서는 항공기 제작 핵심 설비를 확충해 시제품부터 대량 양산까지 독자 수행 체계를 구축하고 AI 기반 자율비행 OS 기술을 생산 공정에 접목한 스마트 팩토리 전환을 추진한다는 계획이다.

시는 이번 투자를 계기로 제5 일반산업단지를 도심항공모빌리티(UAM)와 차세대 배터리 등 국가첨단전략사업의 핵심 거점으로 육성하기로 하고 차세대 배터리 제조와 전후방 사업, UAM 등 연관 산업을 집적해 시너지를 극대화하기로 했다.

안성시 첨단산업과장은 "이번 투자는 UAM과 차세대 배터리 등 미래 성장 동력을 육성하는 출발점"이라며 "우수 첨단 기업의 정착을 위해 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

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