한미그룹, 전 계열사 차량 5부제 시행…에너지 절감 정책 참여

차량 운행 제한·전력 사용 관리 강화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹이 정부의 에너지 절약 정책 기조에 발맞춰 전 계열사를 대상으로 차량 5부제를 시행하며 에너지 절감 노력에 동참한다.

한미그룹은 지주회사 한미사이언스와 핵심 사업회사 한미약품을 비롯한 전 계열사(제이브이엠, 온라인팜, 한미정밀화학)를 대상으로 차량 5부제를 즉시 시행해 에너지 소비 절감과 친환경 경영 실천에 나선다고 30일 밝혔다.

한미약품 본사 전경 [사진=한미약품]

차량 5부제는 차량 번호 끝자리에 따라 요일별로 차량 운행을 제한하는 제도로, 교통량 감소와 함께 연료 사용 절감 및 온실가스 배출 저감을 유도하는 효과가 있다.

이번 조치는 최근 정부가 공공기관을 중심으로 차량 5부제 시행을 검토하는 등 에너지 절약 정책을 강화하는 흐름에 맞춰, 그룹 차원에서 자발적이고 선제적으로 추진됐다.

한미그룹은 임직원들의 적극적인 참여를 유도하기 위해 사내 공지를 통해 운영 기준을 안내하고, 대중교통 이용 등을 권장할 방침이다.

아울러 전 사업장의 에너지 제어 기준도 강화해 전기 사용량 감축에도 나선다. 평일·휴무일·중식시간·야간 등 시간대별 사용 패턴에 맞춰 PC, 냉난방, 조명 등을 세분화해 관리할 계획이다.

또한 국내 출장을 최소화하고 화상회의로 대체해 업무용 차량 이용을 줄이는 한편, 사업장 간 이동 역시 최소화하고 필요 시 원격 회의를 적극 장려한다.

이를 통해 에너지 비용 절감과 온실가스 배출 저감 측면에서 실질적인 효과를 기대하고 있다.

한미그룹 지주회사 한미사이언스 관계자는 "에너지 절약과 환경 보호는 기업의 사회적 책임의 일환"이라며 "국가적인 어려움을 정부와 함께 극복해 나가는 한편, 앞으로도 일상적인 경영 활동 속에서 실천할 수 있는 다양한 친환경 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com