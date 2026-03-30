윤병태 "밤이 빛나는 나주 원도심으로 재도약"

나주역세권 개발·목관아 복원 등 공약 발표

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 윤병태 나주시장 예비후보가 30일 '밤이 빛나는 천년목사고을 원도심' 구축 공약을 내세우며 혁신도시와 원도심이 함께 성장하는 균형발전 전략을 제시했다.

윤 예비후보는 "혁신도시는 미래 성장 동력, 원도심은 천년 목사고을의 뿌리"라며 "두 축이 함께 커질 때 나주 대도약의 경쟁력이 완성된다"고 밝혔다.

윤병태 나주시장 예비후보. [사진=윤병태 예비후보 선거사무소] 2026.03.30 ej7648@newspim.com

그는 나주역 일대를 교통·업무·컨벤션 시설이 결합된 복합거점으로 조성하는 '나주역세권 개발 및 복합환승센터'를 공약으로 내놓았다. KTX 나주역은 서남권 교통 요충지이자 광주~나주 광역철도 경유지로 혁신도시와 원도심을 잇는 핵심축이라는 점에서 개발 가치가 높다는 설명이다.

윤 예비후보는 대규모 행사를 개최할 수 있는 컨벤션 센터를 나주역과 연계해 조성, 접근성을 높이고 지역경제를 활성화하겠다는 계획이다.

또 나주목관아 복원, 금성관 보수, 나주읍성 성벽 복원, 나주시립역사박물관 건립 등을 연계해 천년역사공원을 조성하고 나주천 생태물길 공원 완성과 함께 야간공연·야시장 등으로 '불 꺼지지 않는 원도심'을 만들겠다고 밝혔다.

윤 후보는 지난 17일 허민 국가유산청장을 만나 목관아 복원과 마한고도 지정에 대한 국비 지원을 요청, 긍정적 답변을 얻었다고 설명했다.

이와 함께 원도심 내 행정복지센터를 대체할 복합청사 신축, 남평·영산포에 이어 36홀 규모의 파크골프장 조성, 남산공원 시민친화공간 재정비 등 생활 인프라 확충 방안도 제시했다.

윤 예비후보는 "역세권 개발과 역사문화 자산 복원, 야간경제 활성화를 연계해 사람이 모이고 머무는 도시로 나주 원도심을 되살리겠다"고 말했다.

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