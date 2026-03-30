CGV, 4월 개봉작 특별관 상영...'살목지'·'슈퍼 마이로' 등

'살목지' 한국 극영화 최초 4면 SCREENX 도입

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 '살목지', '슈퍼 마리오 갤럭시', '악마는 프라다를 입는다 2' 등 4월 개봉 기대작들을 기술 특별관에서 선보인다고 30일 밝혔다.

오는 4월 8일 개봉하는 한국 공포영화 '살목지'는 SCREENX·4DX·ULTRA 4DX 포맷으로 상영한다. 특히 한국 극영화 최초로 좌우와 천장까지 화면이 확장된 4면 SCREENX 포맷을 적용했다. 해당 포맷은 CGV용산아이파크몰에서 관람할 수 있다. 4DX관에서는 모션 체어와 바람, 물 효과 등을 결합해 몰입감을 높인다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV, 영화 살목지 SCREENX 포맷 적용한다. [사진=CGV] 2026.03.30 taeyi427@newspim.com

같은 날 '마녀배달부 키키'는 4K 리마스터링 버전 개봉에 앞서 IMAX로 선상영된다.

4월 29일 개봉하는 '슈퍼 마리오 갤럭시'는 SCREENX·4DX·ULTRA 4DX·IMAX·Dolby Atmos 등 기술 특별관 전 포맷으로 개봉한다. 포맷별 특성에 맞춰 우주 공간의 시각적 효과, 캐릭터 움직임에 연동된 모션 체어, 입체적인 사운드 등을 제공한다.

같은 날 개봉하는 '악마는 프라다를 입는다 2' 역시 SCREENX로 상영돼 3면으로 확장된 화면을 선보인다.

재개봉 애니메이션과 공연 실황 영화도 특별관에서 만날 수 있다. 4월 1일에는 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이4DX·IMAX로, 15일에는 '극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전'이 4DX·IMAX·Dolby Atmos로 재개봉한다. '귀멸의 칼날' 4DX는 호흡법 효과를 강조한 '호흡 강화' 버전으로 상영된다.

공연 실황 영화로는 8일 '엔하이픈: 이머전 인 시네마'(SCREENX·4DX·ULTRA 4DX), 15일 '퀸 락 몬트리올'(IMAX·Dolby Atmos), 22일 '원 오크 록 디톡스 투어 인 시네마'(SCREENX·4DX·ULTRA 4DX)가 차례로 상영된다.

예매 및 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 확인할 수 있다.

장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "4월에는 기술 특별관에서 즐길 수 있는 콘텐츠를 한층 다양하게 구성했다"며 "공포, 스펙타클, 퍼포먼스는 물론 감각적인 비주얼까지 가장 생생하게 경험할 수 있는 기술 특별관에서 콘텐츠를 온전히 체험해보시길 바란다"고 말했다.

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