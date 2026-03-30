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다날에프엔비, '달콤.N' 직영·가맹점 동시 오픈

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연내 100개 매장 목표…일상형 카페 브랜드 확장 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날의 외식 전문 계열사 다날에프엔비가 카페 브랜드 '달콤.N(Dal.Komm.N)' 직영 매장인 중계은행사거리점과 가맹점 송파오금점을 동시 오픈하며 브랜드 확장에 나선다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 달콤.N 중계은행사거리점은 '커피와 베이글로 일상의 에너지를 가볍게 채우는 카페'라는 브랜드 콘셉트를 소비자에게 알리는 플래그십 공간이다. 시그니처 메뉴인 쑥크림 카페라떼와 엔 카페라떼, 식사 대용으로 즐길 수 있는 베이글에 곁들여 먹는 12가지 수제 크림치즈 등으로 브랜드 정체성을 담아냈다.

특히 학원가에 위치한 특수성을 고려해 다양한 토핑의 아이스크림과 아이스크림라떼 등 디저트 라인업을 강화했다. 활기찬 오렌지와 편안한 아이보리 컬러 중심 인테리어, 건강하면서도 부담 없이 즐길 수 있는 메뉴 구성 및 가격대로 구성돼 있다. 실제 오픈 이후 젊은 층의 매장 방문이 잦고, 매출 역시 당초 예상치를 크게 웃도는 중이라고 다날에프엔비 측은 설명했다.

달콤.N 중계은행사거리점. [사진=다날에프엔비]

직영점의 브랜드 표준화 및 정체성은 송파오금점으로 이어진다. 브랜드 경험과 차별화된 핵심 메뉴, 인테리어 컬러는 유지하고, 수익성 증대를 위한 자동화 머신, 마진 구조 개편으로 가맹점과의 상생에 집중하겠다는 방침이다. 현재 전국 각지에서 가맹 문의가 이어지고 있으며, 휴게소와 관공서 등 특수 상권 및 대형 복합 쇼핑몰 입점 계획도 순차적으로 이뤄질 예정이다.

다날에프엔비 관계자는 "이번 직영점과 가맹점은 달콤.N 리브랜딩 이후 처음으로 소비자들에게 선보이는 매장인 만큼 소비자와 예비 가맹점에게 브랜드 경험을 알리는 데에 주력했다"며 "연내 100개 매장 오픈 실현을 위해 브랜드 마케팅과 가맹 확장 전략에 주력해 시장 내 영향력을 높여나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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