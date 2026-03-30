소방관 체력시험 '현장형 순환식' 전면 개편

실전처럼 연속 수행…재난 대응력 강화

2028년 재직자부터 적용, 채용시험 확대

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 재난 현장 대응 능력을 보다 정확히 반영하기 위해 소방관 체력시험을 '현장형 순환식 체력종목'으로 전면 개편하고, 이를 재직자 체력검정과 채용시험에 단계적으로 도입한다고 30일 밝혔다.

이번 개편은 기존의 개별 종목 측정 방식에서 벗어나 실제 재난 현장과 유사한 연속 수행 방식으로 전환하는 것이 핵심이다. 평가 방식은 당기기, 오르기, 끌기, 다시 당기기, 옮기기 등 총 4개 종목 5개 코스를 쉬지 않고 연속 수행해 완주 시간을 측정하는 방식이다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

소방청은 제도의 안정적인 정착과 수험생 혼란을 최소화하기 위해 단계적으로 도입할 방침이다. 관련 규정인 '소방공무원 체력관리 규칙'이 지난 3월 13일 개정됨에 따라 2년간의 유예기간을 거쳐 2028년부터 재직자 체력검정에 우선 적용된다.

유예기간 동안에는 연구용역과 시범운영을 통해 세부 평가 기준을 마련하고, 재직자 평가를 통해 제도가 안정화되면 이후 채용시험으로 확대할 계획이다. 채용시험은 소방간부후보생 선발 시험에 먼저 적용한 뒤, 대규모 신규 채용시험으로 순차 확대된다.

채용시험 적용 시기와 세부 기준은 향후 법령 개정을 통해 확정되며, 수험생들이 충분히 대비할 수 있도록 사전 예고를 거쳐 공고될 예정이다.

아울러 소방청은 순환식 체력종목 도입에 따른 부담을 줄이기 위해 맞춤형 체력향상 프로그램도 마련했다. 해당 프로그램은 근력과 심폐지구력 향상을 위한 수준별 운동법을 영상으로 제작해 소방청 누리집 등을 통해 공개한다.

김승룡 소방청장은 "이번 체력종목 개편은 실제 재난 현장에서 요구되는 강인한 실전 체력을 기르기 위한 필수적인 과정"이라며 "재직자 체력검정을 통해 제도를 완벽히 정착시키고 체력향상 프로그램을 적극 지원하여, 소방관을 꿈꾸는 수험생들이 공정하고 투명하게 체력시험을 준비하고 현장에 최적화될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com