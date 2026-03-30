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[MLB] KIA 출신 라우어, 오클랜드전 9K 시즌 첫 승리

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO 출신 좌완 에릭 라우어(토론토 블루제이스)가 빅리그 선발 한 자리 굳히기에 시동을 걸었다.

토론토는 30일(한국시간) 캐나다 토론토 로저스 센터에서 열린 2026시즌 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규리그 홈경기에서 오클랜드 애슬레틱스를 5-2로 눌렀다. 라우어는 시즌 첫 선발 등판에 나서 5.1이닝 3피안타 1볼넷 9탈삼진 2실점으로 승리를 챙겼다. 87구 중 스트라이크 58개를 꽂았고 패스트볼 최고 구속은 93.1마일(약 149.8㎞)을 찍었다.

한국 팬들에게 라우어는 낯익은 이름이다. 2016년 신인 드래프트 1라운드 25순위로 샌디에이고에 지명돼 2018년 메이저리그에 데뷔한 그는 밀워키를 거쳐 2024년 KBO KIA 타이거즈 유니폼을 입었다. 그해 정규시즌 7경기에서 2승 2패 평균자책점 4.93을 기록했다. 한국시리즈 3차전에 선발로 나서 5이닝 2실점 호투로 존재감을 남겼다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO 출신 좌완 에릭 라우어. [사진=로이터] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

KIA에서 우승을 맛본 뒤 라우어는 2025년을 앞두고 토론토와 마이너리그 계약을 맺었다. 시즌 초반 대체 선발로 콜업된 그는 선발과 불펜을 오가며 28경기에서 9승 2패 평균자책점 3.18이라는 인상적인 성적을 남기며 빅리그에 안착했다. 올 시즌에는 아예 선발 로테이션 한 자리를 꿰차고 첫 등판부터 퀄리티 스타트 피칭으로 기대에 부응했다. 빅리그 통산 승수도 45승 고지에 올랐다.

토론토 역시 기세를 올렸다. 이날 승리로 애슬레틱스를 상대로 개막 3연전을 모두 쓸어담으며 3연승을 질주했다. 지난해 월드시리즈에서 LA 다저스에 밀려 준우승에 그쳤던 토론토는 올 시즌 초반부터 강력한 로테이션과 장타력을 앞세워 다시 정상을 노리고 있다.

토론토는 31일 같은 장소에서 콜로라도 로키스를 상대로 4연승에 도전한다. 선발은 또 다른 전직 KBO 에이스 코디 폰세다. 그는 지난 시즌 한화 이글스에서 17승 1패 평균자책점 1.89, 정규시즌 MVP를 차지했다.

psoq1337@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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