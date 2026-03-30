울산시, 평생학습 참여율 1위…2년 연속 전국 평균 7.2%p 초과

AI·디지털 교육 예산 19억6천만 원 배정

시민 참여형 평생학습 선도도시 목표 설정

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 교육부 한국교육개발원 '2025년 한국 성인의 평생학습 실태조사'에서 전국 평생학습 참여율 1위를 2년 연속 달성했다고 30일 밝혔다.

지난해 40.6%에 이어 올해 41.5%를 기록하며 전국 평균 34.3%를 7.2%p 웃돌았다. 지자체·교육청·대학·민간기관 협력체계가 결실을 맺은 결과로 평가된다.

울산시민아카데미[사진=울산시] 2026.03.30

시는 지난해 시민 주도 학습문화 확산과 디지털 능력 향상을 위해 '미래라이프융합 시민대학 사업(RISE)' '울산시민학사 사업' 등 대학 주도 평생교육과 '인공지능(AI)디지털 배움터' '찾아가는 디지털 교실'을 추진해 시민 호응을 얻었다.

올해 울산시는 2026년 평생교육진흥 시행계획을 수립하고 본격 추진한다. 비전은 '배움의 힘으로 미래를 여는 울산의 평생학습'이다.

계획은 평생학습 상시 플랫폼 구축, 지자체·대학·기업 협력 강화, 생애맞춤형 교육 확대, 교육 사각지대 해소, 디지털·AI 기반 체계 구축 등 6대 분야 12대 과제 124개 사업으로 구성된다.

평생교육 예산은 173억4300만 원으로 작년 155억9500만 원보다 11.2% 증가했다. 이 중 19억6000만 원을 AI·디지털 교육에 투입해 'AI 수도' 울산 생태계를 강화한다.

대학 주도 평생교육 거점 조성, AI·디지털 교육 기반 강화, 성인 문해·장애인 학습 지원, 평생교육 이용권 지원에 중점을 둔다. 울산형 평생·직업교육 모형(U-RUN) 개발, 지역산업 연계 실무 학습 확대, 디지털 플랫폼 고도화도 추진된다.

시 관계자는 "평생교육은 시민 삶을 바꾸는 핵심 정책"이라며 "누구나 언제나 어디서나 배울 수 있는 환경을 조성해 시민참여형 평생학습 선도도시 원년을 만들겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com