김부겸, 대구시장 공식 출마 선언…"대구가 국민의힘 버려야 보수가 산다"

"건강한 보수가 있어야 대한민국이 앞으로 나아갈 수 있어"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김부겸 전 국무총리가 6·3 지방선거 더불어민주당 대구광역시장 후보 출마를 선언했다.

김 전 총리는 30일 오전 여의도 국회에서 출마 기자회견을 열고 "대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다. 그래야 진짜 보수가 살아난다"며 이같이 밝혔다.

김 전 총리는 "출마 요청은 작년 가을부터 받았다. 대구 후배 정치인들이 찾아왔다. 두 달 전 고 이해찬 전 총리 장례식장에선 선배들 추궁까지 쏟아졌다"며 "많이 고민했다. 피하면 부끄러울 것 같았다. 제가 져야 할 책임은 결국 대구였다"고 말했다.

이어 "대구가 점점 나빠지고 있다. 더 나빠지는 이유가 있다. 대구 정치 때문"이라며 "대구는 한 당이 독식하고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 오전 서울 중구 달개비에서 회동을 마친 뒤 회동 내용과 관련해 설명하고 있다. 2026.03.26 photo@newspim.com

김 전 총리는 "그게 다가 아니다. 정치인이 일을 안 한다"며 "요즘 시장 공천 과정을 보면 도대체 무엇이 달라졌냐는 생각이 든다. 힘들어하는 시민 처지는 안중에도 없다"고 말했다.

그러면서 "이번에도 선거 후반이 되면 국민의힘은 또 '보수가 위기다. 대구까지 좌파에 넘겨주면 안 된다. 마지막으로 국민의힘을 한 번만 더 지켜 달라'고 할 것이다"며 "그러나 보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다. 지금 국민의힘이 보여주는 모습은 제대로 된 보수가 아니다"고 강조했다.

김 전 총리는 "유능한 진보, 건강한 보수가 함께 있어야 한다"며 "그래야 대한민국이 앞으로 나아간다. 한국 정치가 균형을 잡고 제 자리를 잡아갈 절호의 기회이다"고 밝혔다.

김 전 총리는 "오늘 저는 더 높은 벽을 넘고자 한다. 지역소멸이란 절망의 벽"이라고 말했다. 이어 "지역주의 극복과 지역 균형발전, 그것이 저의 마지막 소명"이라며 "대구 시민과 함께 대구의 미래 희망을 찾겠다"고 강조했다.

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