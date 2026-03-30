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김해시, 내달 4일 김해시립김영원미술관 개관…아고라형 공공미술관

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개관특별전 '인간·기술·도시' 입체적 조망
문화향유 확대 열린 문화공간 성장 기대

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 다음달 4일 오후 3시 김해시립김영원미술관 개관식을 열고 시민 일상 속 예술 공간을 선보인다고 30일 밝혔다.

김해시립김영원미술관은 '예술로 그리는 미래, 모두와 함께하는 미술관'을 비전으로 시민 삶과 예술이 연결되는 아고라형 공공미술관을 지향한다. AI·로봇 시대 가야 철기 문화 기반 김해 정체성을 토대로 인간 본질과 도시 미래를 예술로 풀어낸다.

김해시립김영원미술관 개관 홍보 포스터[사진=김해시] 2026.03.30

시는 2024년 5월 문화체육관광부 공립미술관 설립 타당성 평가와 7월 행정안전부 지방재정투자심사를 통과한 뒤 2025년 3월 전시장 조성과 증축 공사에 들어가 1년 만에 개관했다. 연면적 5807㎡ 규모로 전시실 3개, 수장고, 도서공간, 아카이브실, 교육체험실, 카페 등 복합 문화공간을 갖췄다. 김해문화관광재단이 운영을 맡는다.

미술관은 인간·다양성·포용을 핵심 가치로 삼는다. '인간'은 조각가 김영원 작품으로 AI 시대 불변 인간 본질을 되짚고, '다양성'은 다문화·글로컬 도시 김해 특성을 반영한 열린 예술 환경을 강조한다. '포용'은 세종대왕 애민정신 계승으로 누구나 예술 향유를 가능케 한다.

개관 특별전시는 3개 전시실에서 인간·기술·도시 관계를 조망한다. 제1전시실(B5) '김영원, 형상을 넘어 울림으로'는 38점으로 인간 형상에서 내면 공명으로 확장된 조형 세계를 보여준다.

제2전시실(B4) '경계는 울리고 생은 넘친다'는 백남준·이응노 등 15인(팀) 27점 회화·뉴미디어·설치 작품으로 김해 도시 에너지를 구현한다. 제3전시실(B3~B2) '글(자)감(각) : 쓰기와 도구'는 국립한글박물관 공동으로 세종대왕 동상 원형 등 23인(팀) 140점으로 AI 시대 읽기·쓰기 변화를 탐색한다. 실감영상과 야외 미디어월로 관람 폭을 넓혔다.

개관식은 시민 참여 프로그램·공연·전시 관람으로 3부 구성된다. 1부 '비전을 그리다'는 초크아트 퍼포먼스로 미래를 그리고, 2부 '미술관을 열다'는 개관식과 비전 선포를 진행한다. 3부 '미래를 보다'는 시립예술단 공연으로 전 공간을 무대화해 관람과 참여를 어우른다.

미술관은 김해 미술 연구와 지역 작가 발굴로 예술 진흥 기반을 마련하고 전시·교육·문화 프로그램으로 시민 향유와 참여를 확대한다. 예술 매개 창의 교류로 전국·국제 소통 열린 공간으로 성장한다.

시 관계자는 "가야 철기 기술과 문화 정신을 현대 예술·첨단 기술로 확장한 플랫폼이자 세종대왕 애민정신처럼 시민을 포용하는 공간으로 일상 속 예술 만남 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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