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지난해 카드 이용 4.7%↑… 모바일·핀테크 '급증'

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한은 '2025년 결제동향'… 일평균 3조 5960억원
모바일 결제 7.3% 급증...1조 7000억원

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 지난해 신용카드와 체크카드 등 국내 지급카드 이용 규모가 일평균 3조 5960억원을 기록하며 전년 대비 4.7% 증가했다. 모바일 결제 비중은 급증한 반면, 실물카드 결제는 감소세를 이어갔다.

한국은행이 30일 발표한 '2025년중 국내 지급결제동향'에 따르면 지난해 신용·체크카드 등 지급카드 이용 규모는 일평균 3조 5960억원으로 전년 대비 4.7% 증가했다. 이는 2024년 증가율(4.1%)을 소폭 상회하는 수치다.

지급카드 유형별로는 신용카드가 일평균 2조 9000억원으로 전체의 79.5%를 차지해 압도적 비중을 유지했다. 체크카드 등 직불형은 4.3% 늘어난 7250억원을 기록했다. 선불카드 이용 규모는 일평균 120억 원을 기록하며 전년 대비 77.7% 급증했다.

[자료=한국은행]

형태별로는 모바일 중심 이용이 뚜렷하게 나타났다. 실물카드를 제시하지 않는 '미제시 방식(모바일·온라인 등)' 이용 규모는 일평균 1조 7000억원으로 전년 대비 7.3%나 증가했다. 반면 실물카드 접촉 결제는 일평균 1조 4000억원으로 전년보다 0.4% 감소했다. 실물카드 결제는 2년 연속 감소세를 이어갔다.

비밀번호나 지문 등 간편인증 기반 '간편지급 서비스' 이용 비중은 51.9%로 절반을 넘어섰다. 이 중 네이버·카카오페이 등 핀테크 서비스 이용 비중은 72.5%로 확대된 반면, 카드사 자체 서비스 비중은 27.5%로 축소됐다. 대면·비대면 기준으로는 각각 1조 8000억원, 1조 3000억원으로 전년 대비 1.8%, 6.4% 증가했다.

어음·수표 이용 규모는 일평균 17조 7000억원으로 전년 대비 10.7% 증가했다. 당좌수표(17.8%), 약속어음(10.0%) 등이 두 자릿수 증가율을 보이며 전체 규모 성장을 주도했다.

소액결제망을 통한 계좌이체 규모는 인터넷뱅킹과 펌뱅킹 이용이 늘면서 일평균 105조 3000억원으로 집계됐으며 전년 대비 6.1% 늘었다. 이 중 91.6%를 차지하는 전자금융공동망이 6.7% 성장하며 전체 이체 규모 확대를 견인했다. 반면 타행환공동망(ATM 등) 이용 규모는 4조 5000억원으로 2.3% 감소한 반면, 오픈뱅킹공동망은 2조 1000억원으로 3.8% 증가했다.

국내은행의 인터넷뱅킹 이용 실적도 확대됐다. 지난해 인터넷뱅킹 이용 건수와 금액은 일평균 각각 2829만건, 90조 1000억원으로 전년 대비 10.9%, 3.4% 증가했다. 특히 모바일뱅킹 이용은 12.2% 급증한 2543만건을 기록하며 전체 건수의 89.9%를 차지했다. 이용 금액 역시 18조원으로 6.9% 늘어나 전체의 20.0%를 기록했다.

eoyn2@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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